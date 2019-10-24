Предпринимателей в СИЗО предложили освободить от взносов на пенсии

Предприниматели, оказавшиеся в СИЗО или колониях, но не утратившие своего статуса, все еще обязаны платить страховые взносы. Депутаты предлагают освободить их от данных выплат

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Индивидуальных предпринимателей (ИП), находящихся в заключении либо помещенных под стражу, предлагают освободить от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Налоговый кодекс (есть в распоряжении РБК), разработанному межфракционной группой депутатов и аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Согласно действующему законодательству предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, должны платить страховые взносы за самих себя. При этом у них есть возможность не перечислять эти средства: для этого надо подать в налоговую заявление об освобождении от уплаты и получить одобрение.

Главными критериями для определения периодов, в течение которых такой бизнесмен может не платить взносы, являются «фактическое неосуществление ими предпринимательской деятельности» с формальным сохранением статуса ИП, а также наличие обстоятельств, мешающих заниматься бизнесам и получать доход, являющийся расчетной базой для обложения взносами. Сейчас время, проведенное предпринимателем под стражей или в местах лишения свободы, не относится к таким периодам.

На практике же люди, которых не исключили из Единого госреестра ИП до заключения под стражу, становятся должниками по страховым взносам «на значительные суммы, которые увеличиваются с каждым годом», говорится в документе.