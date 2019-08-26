Титов предложил не судить бизнесменов по статье о преступном сообществе

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов предлагает ограничить применение статьи Уголовного кодекса об организации преступного сообщества (ст. 210) по делам об экономических преступлениях. С таким предложением бизнес-омбудсмен обратился к Владимиру Путину, говорится в сообщении на сайте уполномоченного.

Титов направил предложение дополнить ст. 210 примечанием, в котором предусмотрено, что «ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 159–159.6 и главе 22 (за исключением ст. 186) УК». (ст. 186 УК касается наказаний за изготовление фальшивых денег. — РБК).

Бизнес-омбудсмен обращает внимание на то, что понятие «преступное сообщество» формировалось «как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности». В то же время при рассмотрении дел, фигурантов которых подозревают в экономических преступлениях, как правило, анализируются связи, обычные для работы бизнес-организаций и «лишь формально подпадающие под эти признаки», отмечает Титов.

По его словам, правоохранительные органы обычно дополнительно вменяют эту статью подозреваемым бизнесменам, чтобы продлить предварительное следствие до года и более, а также для того, чтобы преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для них. Само преступление при этом не признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности. Из-за этого существенно возрастают сроки наказания, увеличиваются сроки, после которых осужденный может подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение или ходатайство о смягчении наказания, указал омбудсмен.