«Союзмолоко» подтвердило возможный рост цен на молочную продукцию

Запуск системы обязательной маркировки молочной продукции может привести к росту цен на молоко. Об этом говорится в поступившем в РБК письме гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«Внедрение в России системы обязательной маркировки средствами идентификации и прослеживаемости молочной продукции потребует существенных инвестиций со стороны участников рынка, а также ежегодных затрат на обеспечение функционирования системы», — говорится в письме.

Так, по подсчетам специалистов, дополнительные ежегодные затраты из-за обязательной маркировки могут составить примерно 20 млрд руб., а совокупные единовременные затраты — 25 млрд руб. При этом в 2018 году чистая прибыль отрасли составила 35 млрд руб.

Как рассказал РБК Белов, «Союзмолоко» ожидает, что рост себестоимости производства готовой молочной продукции составит не менее 2,5–3%, однако сейчас сложно сказать, насколько увеличится цена для потребителя. Он также подчеркнул, что на формирование цены влияет слишком много факторов.