Глава «Роскосмоса» рассказал о новых контрактах по OneWeb

Космический центр имени Хруничева заключил контракт на 11 пусков по программе OneWeb. Об этом глава «Роскосмоса» Игорь Комаров рассказал в эфире программы «Мнение» телеканала «Россия 24» (архив, начиная с 11:30).

«Центр Хруничева заключил новый контракт на 11 пусков по, наверное, одной из самых коммерчески востребованных программ, это программа OneWeb», — сообщил Комаров.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что общая сумма сделки превысит $500 млн. Пуски, по его словам, планируется проводить с 2020-х годов с космодрома Байконур.

В декабре 2017 года российская компания «Главкосмос» («дочка» «Роскосмоса») заключила контракты с французской компанией Arianespace и российско-французским акционерным обществом «Старсем» на запуск ракет «Союз» со спутниками компании OneWeb. Речь шла о девяти запусках.​