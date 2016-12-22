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«Роскосмос» опроверг угрозу срыва запусков спутников OneWeb с космодромов
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«Роскосмос» опроверг угрозу срыва запусков спутников OneWeb с космодромов
Технологии и медиа, 11 июл, 17:41
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«Роскосмос» опроверг угрозу срыва запусков спутников OneWeb с космодромов

«Роскосмос» опроверг возможность угрозы срыва выполнения контракта по запуску спутников OneWeb с космодромов Байконур и Восточный. Об этом заявили РБК в госкорпорации. По словам собеседника РБК, предоставленная анонимным источником информация не соответствует действительности.

О том, что запуски спутников по контракту с OneWeb в 2019 году оказались под угрозой срыва из-за разногласий с властями Казахстана и Якутии о районах падения блоков ступеней ракет «Союз-2», ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре. Собеседник агентства добавил, что первый пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был перенесен на июнь 2019 года. Однако стороны далеки от достижения соглашения и есть угроза, что к июню следующего года разрешение все еще не будет получено. Тогда пуск, возможно, придется перенести.

Источник «Интерфакса» в администрации Якутии заявил, что местные власти до сих пор не согласовали с «Роскосмосом» решение об открытии новых районов падения отделяемых частей ракет при запусках с Восточного. Запуски спутников по контракту с OneWeb с этого космодрома запланированы в конце 2019 — начале 2020 года.

Телекоммуникационная компания OneWeb создана бывшим менеджером Google британцем Грегом Уайлером. К 2019 году компания планирует при помощи системы спутников обеспечить доступный интернет по всей планете.

Теги: «Роскосмос» , «Байконур» , «Восточный» , OneWeb , запуск
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