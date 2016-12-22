«Дочка» «Роскосмоса» заключила контракты на запуск спутников OneWeb

«Главкосмос», дочерняя компания госкорпорации «Роскосмос», заключила контракты с французской компанией Arianespace и российско-французским акционерным обществом «Старсем» на запуск ракет «Союз» со спутниками компании OneWeb. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

В настоящий момент подписаны контракты на девять запусков. Первая ракета выведет на орбиту десять спутников OneWeb, в дальнейшем «Союзы» будут запускать по 32–36 спутников. Компания OneWeb является оператором спутникового интернета. В конце ноября «дочка» OneWeb, компания ООО «УанВеб», подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на получение частот для работы в России. Об этом говорилось в материалах ГКРЧ (копия есть у РБК).

«УанВеб» планирует получить частоты 27,5–29,1 и 29,5–30 ГГц для использования в направлении космоса и 17,8–18,6 и 18,8–19,3 ГГц в направлении Земли. Кроме того, в компании намерены получить доступ к частотам 17,8–18,6 и 18,8–19,3 ГГц в направлении Земли, а также 14–14,5 ГГц (в космос) и 10,7–12,7 ГГц (к Земле). На этих частотах будут работать радиоэлектронные средства российского сегмента низкоорбитальной системы спутниковой связи OneWeb. В их число входит 720 спутников.

Телекоммуникационная компания OneWeb была создана экс-менеджером Google британцем Грегом Уайлером. К 2019 году компания намерена при помощи системы спутниковой связи обеспечить доступный спутниковый интернет по всей планете. Изначально компания планировала запустить 648 спутников. Свои инвестиции в проект на сумму более $1,7 млрд внесли такие компании, как Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm, а также SoftBank.