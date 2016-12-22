«Дочка» «Газпрома» заявила об интересе к контрольному пакету «Т плюс»

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ, дочка «Газпрома») намерен провести встречу с руководством группы «Ренова» о слиянии активов ГЭХа и «Т Плюс» (подконтрольна группе компаний «Ренова»). Об этом «Интерфаксу» заявил генеральный директор ГЭХ Денис Федоров.

«Обсуждение продолжается. Идея жива. В ближайшее время проведем встречу с руководством «Реновы» и обсудим нашу оценку, которую мы провели», — сказал он.

В мае контролирующая «Т Плюс» «Ренова» Виктора Вексельбера предложила «Газпрому» купить свой энергоактив. Вскоре стало известно о начале переговоров, однако тогда Вексельберг отрицал возможность полной продажи.

В конце сентября председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг отказался от контрольного пакета акций «Т Плюс»: его доля уменьшилась с 57,1% до 39,59%.

«Ренова» и «Газпром» намеревались слить некоторые свои энергоактивы еще в 2011 году. Однако тогда Федеральная антимонопольная служба наложила запрет на подобную операцию как противоречащую конкуренции. В 2015 году вновь были проведены переговоры, которые не привели к соглашению.

«Т Плюс» — российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах России. На российском рынке теплоснабжения, по данным самой компании, она занимает долю в 8%. ООО «Газпром энергохолдинг» — 100% дочка «Газпрома». По собственной оценке, ГЭХ занимает долю в 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики.