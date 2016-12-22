Член совета директоров «Роснефти» анонсировал уход с поста главы Glencore

По информации Bloomberg, кавалер российского ордена Дружбы Айван Глазенберг решил покинуть пост главного исполнительного директора Glencore после того, как ему исполнится 65 лет

Айван Глазенберг (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Главный исполнительный директор швейцарского сырьевого трейдера Glencore International Айван Глазенберг намерен покинуть свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников Bloomberg, Глазенберг предполагает уйти в отставку в возрасте 65–67 лет (в январе 2019 года ему исполнится 62), чтобы дать дорогу молодым.

Источники Bloomberg утверждают, что о своих планах Глазенберг говорил на недавних встречах и даже рассказал, что уже начал готовить трех-четырех кандидатов себе на смену. При этом имен потенциальных преемников глава Glencore не раскрыл, отметив лишь, что кто бы ни оказался его сменщиком, он должен быть моложе тех, кто в 2011 году вывел Glencore на биржу, сделав публичной компанией (сам Глазенберг возглавил компанию еще в 2002 году).

По мнению экспертов, это означает, что в качестве преемника не рассматривается никто из «старой гвардии» нынешних заместителей Глазенберга. Впрочем, некоторые из опрошенных Bloomberg экспертов видят в его словах лишь попытку успокоить инвесторов, недовольных отсутствием запасных вариантов. В том, что власть в Glencore в ближайшие годы действительно сменится, эти эксперты сомневаются.

«Я могу представить Glencore без Айвана, но не в ближайшие четыре года», — отметил аналитик Liberum Capital Markets Бен Дэвис.

После публикации Bloomberg стоимость акций Glencore на Лондонской бирже снизилась, отступив от максимумов дня, оставшись, однако, в зеленой зоне (к 15:05 мск стоимость бумаг Glencore на бирже составляла £3,16, что примерно на 2,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов).

​Глазенберг родился в 1957 году в Йоханнесбурге (ЮАР), окончил университеты Витватерсранда и Южной Калифорнии. В 2002 году стал CEO Glencore International AG, в 2011-м — главой Glencore plc. С 2017 года входит в состав совета директоров «Роснефти», пакет акций которой консорциум с участием Glencore и катарского фонда QIA выкупил в 2016 году (впоследствии консорциум был распущен и Glencore остался владельцем 0,57% акций «Роснефти»).

Еще до этого, в 2017 году, президент Владимир Путин своим указом наградил Глазенберга орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».