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Голливудские студии и бастующие сценаристы приблизились к соглашению

Голливудские студии и сценаристы приблизились к соглашению после забастовок
Голливудские студии и сценаристы близки к достижению соглашения по уровню зарплат и использовании ИИ при написании сценариев, которое положит конец длящейся с мая забастовке, сообщают Bloomberg и CNN

Голливудские студии и сценаристы, устроившие забастовку из-за недовольства уровнем зарплат в начале мая, близки к достижению нового соглашения, но пока не заключили сделку, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что студии согласились нанять определенное количество сценаристов для своих телешоу, и эта цифра будет увеличиваться с увеличением числа серий в сезоне, сказал один из источников. Обе стороны также создали структуру, в рамках которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на стриминговых сервисах.

Студии сделали встречное предложение об использовании искусственного интеллекта при написании сценариев, что было главной темой переговоров 23 сентября. Обсуждения продолжатся 24 сентября.

Как рассказал близкий к ситуации источник CNN, киностудии в субботу представили свое «лучшее и окончательное» предложение. По его словам, есть «значительная надежда» на то, что переговоры о прекращении многомесячной забастовки завершатся соглашением в эти выходные.

Переговоры с представителями Гильдии сценаристов Америки (WGA) ведут крупнейшие студии — Warner Bros., Disney, Netflix и Universal. Как отметил собеседник CNN, к полудню субботы глав компаний не было в зале, где проходят обсуждения, что может означать, что почти все основные проблемы были решены.

После достижения соглашения между студиями и представителями Гильдии сценаристов его должны одобрить члены объединения, а также присоединившийся к забастовке в июле Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA.

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Бессрочная забастовка WGA длится со 2 мая, в середине июля к ним присоединился актерский профсоюз, что стало первой масштабной забастовкой актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

Происходящее привело к остановке производства многих телешоу и кинопроектов, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на работе предприятий общественного питания, химчисток, водителей, прокатных компаний и других организаций, имеющих отношение к индустрии, заявил главный глобальный стратег Института Милкена Кевин Клоуден.

Также это сказалось на выходе кинокартин: например, Warner Bros отложила запланированный на ноябрь выпуск второй части «Дюны» до марта 2024 года. Financial Times в начале сентября оценила ущерб от забастовки для экономики Калифорнии почти в $5 млрд.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Голливуд забастовка Гильдия сценаристов США гильдия киноактеров
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