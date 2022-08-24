Путин поддержал требования по утилизации всей упаковки ее производителями

Президент Владимир Путин одобрил планы по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент Владимир Путин согласовал предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко (копия письма от 29 июля с резолюцией от 11 августа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве).

РБК направил запрос в пресс-службу президента. В пресс-службе правительства переадресовали вопросы в аппарат Абрамченко. Представитель Абрамченко отказалась комментировать письмо, отметив, что правительство продолжает работать над исполнением поручения президента по внедрению новых принципов расширенной ответственности производителей.

В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Предлагается также установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10–45%. О том, что новые правила утилизации начнут действовать с 2025 года, Абрамченко в июне рассказывала в интервью РБК.

Механизм расширенной ответственности производителей работает в России с 2015 года, а его реформа обсуждается с 2019-го. Сейчас ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечных товаров. В мае 2022 года стало известно, что в аппарате Абрамченко разработали законопроект о переносе этой ответственности на тех, кто выпускает тару. Против этого выступали производители упаковки: так, по оценке Ассоциации производителей стекольной тары, нововведения увеличат себестоимость производства тары на 20–30% в зависимости от ее вида.

Как нововведения повлияют на рынок

В письме Абрамченко указано, что изменить подходы к действующему механизму ответственности производителей в отношении утилизации предложил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Буцаев подтвердил РБК, что президент поддержал реформу РОП. По словам собеседника РБК, реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. производителей этой упаковки.

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«Эта мера приведет к тому, что государству станет проще и удобнее собирать средства за счет относительно малого количества производителей упаковки. Но в этом решении нет никакого положительного экологического эффекта», — полагает представитель ассоциации «РусПЭК», в которую входят производители упаковки и потребительских товаров. В ассоциации добавляют, что такой практики «нет почти ни в одной стране мира». Кроме того, в «РусПЭК» считают, что устанавливать норматив утилизации на 2025 год сейчас нецелесообразно из-за нестабильной экономической ситуации. «Никому в мире пока не удалось достичь 100% утилизации упаковки. Это цель, за которую можно заплатить. Это сбор, который удобно собирать. Вопрос о том, кто и как обеспечит сбор и утилизацию самой упаковки, остается», — отмечает представитель ассоциации. Буцаев полагает, что 2025 год — это «комфортный срок», который дает «достаточно времени для адаптации к новым условиям».

Также, по словам Буцаева, «поставлена окончательная точка» в вопросе участия специально созданных ассоциаций в исполнении РОП. Буцаев считает, что этот вариант исполнения обязанности по утилизации «давно показал свою неэффективность», а отказ от него позволит «обелить» РОП и «избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку».

Представитель ассоциации СКО «Электроника — утилизация» Антон Гуськов, напротив, уверен, что создание компаниями-производителями и импортерами ассоциаций для работы над реализацией РОП — «лучший способ работы в этой области», доказанный мировым опытом. «Утилизация — непрофильный вид деятельности для производителей и тем более импортеров, а объединение их усилий на базе ассоциаций помогает наиболее эффективно и с меньшими затратами достигать заданных государством нормативов», — поясняет Гуськов. Ассоциации не первый год работают на рынке, сдают отчетность и к ним не было никаких претензий и вопросов со стороны госорганов, согласен представитель «РусПЭК».