Путин поддержал требования по утилизации всей упаковки ее производителями
Президент Владимир Путин согласовал предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко (копия письма от 29 июля с резолюцией от 11 августа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве).
РБК направил запрос в пресс-службу президента. В пресс-службе правительства переадресовали вопросы в аппарат Абрамченко. Представитель Абрамченко отказалась комментировать письмо, отметив, что правительство продолжает работать над исполнением поручения президента по внедрению новых принципов расширенной ответственности производителей.
В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Предлагается также установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10–45%. О том, что новые правила утилизации начнут действовать с 2025 года, Абрамченко в июне рассказывала в интервью РБК.
Механизм расширенной ответственности производителей работает в России с 2015 года, а его реформа обсуждается с 2019-го. Сейчас ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечных товаров. В мае 2022 года стало известно, что в аппарате Абрамченко разработали законопроект о переносе этой ответственности на тех, кто выпускает тару. Против этого выступали производители упаковки: так, по оценке Ассоциации производителей стекольной тары, нововведения увеличат себестоимость производства тары на 20–30% в зависимости от ее вида.
Как нововведения повлияют на рынок
В письме Абрамченко указано, что изменить подходы к действующему механизму ответственности производителей в отношении утилизации предложил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Буцаев подтвердил РБК, что президент поддержал реформу РОП. По словам собеседника РБК, реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. производителей этой упаковки.
«Эта мера приведет к тому, что государству станет проще и удобнее собирать средства за счет относительно малого количества производителей упаковки. Но в этом решении нет никакого положительного экологического эффекта», — полагает представитель ассоциации «РусПЭК», в которую входят производители упаковки и потребительских товаров. В ассоциации добавляют, что такой практики «нет почти ни в одной стране мира». Кроме того, в «РусПЭК» считают, что устанавливать норматив утилизации на 2025 год сейчас нецелесообразно из-за нестабильной экономической ситуации. «Никому в мире пока не удалось достичь 100% утилизации упаковки. Это цель, за которую можно заплатить. Это сбор, который удобно собирать. Вопрос о том, кто и как обеспечит сбор и утилизацию самой упаковки, остается», — отмечает представитель ассоциации. Буцаев полагает, что 2025 год — это «комфортный срок», который дает «достаточно времени для адаптации к новым условиям».
Также, по словам Буцаева, «поставлена окончательная точка» в вопросе участия специально созданных ассоциаций в исполнении РОП. Буцаев считает, что этот вариант исполнения обязанности по утилизации «давно показал свою неэффективность», а отказ от него позволит «обелить» РОП и «избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку».
Представитель ассоциации СКО «Электроника — утилизация» Антон Гуськов, напротив, уверен, что создание компаниями-производителями и импортерами ассоциаций для работы над реализацией РОП — «лучший способ работы в этой области», доказанный мировым опытом. «Утилизация — непрофильный вид деятельности для производителей и тем более импортеров, а объединение их усилий на базе ассоциаций помогает наиболее эффективно и с меньшими затратами достигать заданных государством нормативов», — поясняет Гуськов. Ассоциации не первый год работают на рынке, сдают отчетность и к ним не было никаких претензий и вопросов со стороны госорганов, согласен представитель «РусПЭК».