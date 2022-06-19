Абрамченко отказалась считать мусорную реформу проваленной

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мусорная реформа в России не провалена, она дает результаты, почти вся страна перешла на новую систему работы с отходами, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью ТАСС.

«Я слышу, что есть непонимание результатов реформы за три года. Но эти результаты имеются. <...> За эти два с небольшим года реализации реформы у нас создано мощностей по обработке на 46%, а по утилизации — почти на 12%. И мы сократили таким образом объем захоронения отходов на 27%», — указала она.

По словам Абрамченко, вся Россия, за исключением нескольких муниципалитетов в Хабаровском крае, где просто еще не выбрали регионального оператора, перешла на новую систему учета, сортировки, обработки и вывоза твердых коммунальных отходов. Есть движение к укоренению раздельного сбора мусора: вице-премьер утверждает, что в каждом населенном пункте оборудованы площадки для отходов, мусоровозы приезжают по графику, и все это контролируется. Абрамченко признает, что сложнее всего менять культуру потребления, нужно время, чтобы люди привыкли к такой системе.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в 2019 году. Ее цель — решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Необходимо сократить захоронение отходов на полигонах с текущих 94 до 50% от образования к 2030 году, построить инфраструктуру для их сортировки и переработки, а также внедрить раздельный сбор отходов.

Вице-премьер, говоря о реформе расширенной ответственности производителей, пояснила, что отказ от одноразового пластика, который планируют начать в 2025 году, будет проходить постепенно. «Для них (таких видов продуктов. — РБК), например, нет способов утилизации, либо эти способы очень дорогие, либо товары, которые трудно извлекаются из объема накопленных твердых коммунальных отходов. Это будет по отдельному графику, в зависимости от того, чем мы можем заместить», — уточнила она.

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В интервью РБК Абрамченко говорила, что в 2025 году введут «стопроцентный норматив утилизации упаковки». Она рассказала, что концепция реформы подверглась изменениям, среди которых — решение устанавливать ответственность за утилизацию такого рода отходов не на производителя товара, а на производителя упаковки.

В марте 2021 года Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластика и трудноизвлекаемых материалов.

Российский экологический оператор» (РЭО) подготовил список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, которые рекомендуется запретить. В список вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ и др.