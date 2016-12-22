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Победителей крабовых аукционов предложили обязать строить новые суда
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Победителей крабовых аукционов предложили обязать строить новые суда
Бизнес, 16:05
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Победителей крабовых аукционов предложили обязать строить новые суда
Росрыболовство, как рассказал его руководитель Илья Шестаков, обсуждает новую модель возвращения к крабовым аукционам — победитель торгов должен будет построить краболовные суда на российских верфях
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Росрыболовство обсуждает новую модель возвращения к крабовым аукционам, которая предполагает замену инвестквот обязательством победителей аукциона строить краболовные суда на отечественных верфях. Об этом рассказал в интервью телеканалу РБК руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Возможное изменение исторического принципа распределения квот на добычу краба чиновники и рыбодобывающая отрасль обсуждают с прошлой осени. В ноябре президенту Владимиру Путину поступило письмо с предложением отказаться от закрепления квоты на добычу краба за их действующими держателями и вернуться к практике крабовых аукционов. Авторы письма также предлагали отказаться от инвестиционных квот под вылов краба (этот механизм предполагает выдачу квот в обмен на строительство краболовных судов на российских верфях). Инициативу поручили рассмотреть помощнику президента Андрею Белоусову.

Авторы письма тогда не назывались. Позже стало известно, что это могла быть инициатива одного из акционеров Русской рыбопромышленной компании, которая даже поспособствовала разделу бизнеса. В феврале было объявлено, что один из основных владельцев Русской рыбопромышленной компании Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья, продаст свою долю в компании Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко.

Ценный ресурс

Крабы — один из наиболее прибыльных ресурсов для рыбодобывающих предприятий. В 2017 году на Дальнем Востоке и в Северном бассейне было добыто, по оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, 86 тыс. т краба. На экспорт в январе-сентябре прошлого года (последние доступные данные) были отправлены более 40 тыс. т примерно на $500 млн.

Предложение вызвало резкую критику со стороны отрасли. В декабре стало известно, что обсуждается компромиссный вариант, при котором на аукционы может быть выставлено 40% об общего объема квот, еще 40% будут закреплены по историческому принципу, а 20% — переданы инвесторам под обязательство построить краболовные суда на российских верфях.

Вопрос об изменении механизма распределения квот на добычу краба будет обсуждаться на правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которая может пройти в апреле. Никаких решений пока не принято, уточнил РБК Шестаков. Но Росрыболовство уже просчитало финансовую модель возвращения к аукционам. В конце марта на итоговой коллегии ведомства Шестаков заявлял, что от продажи 50% от общего объема квот через аукционы государство может заработать около 80 млрд руб.

Один из возможных вариантов — обязать победителей крабовых аукционов строить суда на российских верфях, рассказал Шестаков в интервью РБК. «При проведении аукциона у каждого участника будет обязательство по строительству краболовного судна на отечественных верфях в течение 3–4 лет. Срок мы еще определим, если такое решение будет принято», — сказал он. Согласно предлагаемой схеме половина квот на вылов краба будет распределяться по историческому принципу, вторая половина — продаваться на аукционах с обязательством построить суда. От механизма инвестквот в этом случае откажутся.

Постановления по введению инвестиционных квот для краболовных судов готовы, но «будет принято либо одно, либо другой решение», отметил Шестаков.

Квоты на добычу краба предприятия получили на основе прошедших в начале 2000-х годов аукционов, но в 2004-м аукционы были отменены из-за начавшегося кризиса в отрасли. В 2008 году квоты были на 10 лет закреплены за предприятиями по историческому принципу — за победителями тех первых торгов. В прошлом году исторический принцип распределения квот был закреплен в новой редакции о рыболовстве. Заявочная кампания по переоформлению договоров о закреплении долей квот на 15 лет (с 2019 года) началась 1 апреля.

Предложение Росрыболовства «упаковать» инвестобязательства в аукционную документацию нежизнеспособно, потому что включает в себя два принципиально различных подхода, применяемых при определении доступа к природным ресурсам: аукцион и инвестиционный конкурс, уверен президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Инвестиционные конкурсы уже доказали свою неэффективность в начале 2000-х годов, когда использовались для определения доступа к месторождениям нефти и газа, напоминает Зверев. Тогда компании, выигравшие конкурс, не смогли построить те объекты, которые были предусмотрены требованиями инвестиционного конкурса.

«Росрыболовство пытается замаскировать аукцион под инвестиционный конкурс, потому что мы указали, что применение аукционов поставит крест на строительстве краболовных судов, потому что финансовые средства предприятий пойдут на аукционы. Но это не сработает, это попытка замаскировать негативные эффекты от возврата к аукционам, прежде всего крах судостроительной программы», — считает президент ВАРПЭ. По оценке ассоциации, выручка от реализации 50% квот через аукционы может составить около 67 млрд руб., что сопоставимо с объемом налогов, которые заплатят рыбодобывающие предприятия в случае сохранения стабильных условий ведения промысла.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Росрыболовство , краб
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