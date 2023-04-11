Бастрыкин предложил «весомый налог» за использование труда мигрантов

Глава СКР отметил, что такой налог необходим для мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, а также «в целях снижения социальной напряженности»

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В России необходимо ввести «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — сказал глава СКР.

Вместе с тем Бастрыкин отметил, что «в целях снижения социальной напряженности целесообразно сформировать «дорожную карту» по замещению трудовых мигрантов гражданами России», обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Глава СКР не в первый раз говорит о необходимости изменения механизма работы с мигрантами. В феврале прошлого года он обвинил бизнес в использовании «рабского труда мигрантов», отметив, что заинтересованные в прибыли работодатели пользуются правовой незащищенности трудовых мигрантов. Тогда же он предложил ввести cтимулирующие меры для законопослушных предпринимателей.

Накануне Бастрыкин также заявил о распространении «экстремистских настроений» среди нелегальных мигрантов и росте числа связанных с ними дел о преступлениях против половой неприкосновенности и о нападениях на силовиков. Общее число дел по факту преступлений, совершенных иностранцами, за 2022 год выросло почти в три раза, до 4,2 тыс., отметил глава СКР.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что число депортированных из России мигрантов в 2022 году выросло более чем в два с половиной раза. Точную цифру он не назвал. По данным FinExpertizа, в прошлом году в Россию приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан (большинство из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии), что на треть больше, чем в 2021-м.