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Бастрыкин предложил «весомый налог» за использование труда мигрантов

Бастрыкин предложил ввести «весомый налог» за использование труда мигрантов вместо россиян
Глава СКР отметил, что такой налог необходим для мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, а также «в целях снижения социальной напряженности»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В России необходимо ввести «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — сказал глава СКР.

Вместе с тем Бастрыкин отметил, что «в целях снижения социальной напряженности целесообразно сформировать «дорожную карту» по замещению трудовых мигрантов гражданами России», обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Глава СКР не в первый раз говорит о необходимости изменения механизма работы с мигрантами. В феврале прошлого года он обвинил бизнес в использовании «рабского труда мигрантов», отметив, что заинтересованные в прибыли работодатели пользуются правовой незащищенности трудовых мигрантов. Тогда же он предложил ввести cтимулирующие меры для законопослушных предпринимателей.

Накануне Бастрыкин также заявил о распространении «экстремистских настроений» среди нелегальных мигрантов и росте числа связанных с ними дел о преступлениях против половой неприкосновенности и о нападениях на силовиков. Общее число дел по факту преступлений, совершенных иностранцами, за 2022 год выросло почти в три раза, до 4,2 тыс., отметил глава СКР.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что число депортированных из России мигрантов в 2022 году выросло более чем в два с половиной раза. Точную цифру он не назвал. По данным FinExpertizа, в прошлом году в Россию приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан (большинство из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии), что на треть больше, чем в 2021-м.

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