Кремль назвал спор вокруг Wildberries семейным делом
Администрация президента не может вмешиваться «в какие-то семейные и тем более в бизнес-отношения», несмотря на просьбу к президенту относительно маркетплейса Wildberries, заявил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Действительно, было письмо, которое уже попало в распоряжение средств массовой информации ранее. Да, действительно, спрашивали о поручении президента поддержать такое решение, но это можно только поддержать, мы не являемся исполнителями», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что речь идет о корпоративных действиях, а потому Кремль «не может вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения, поэтому эта тема вне нашей компетенции».
Скандал вокруг Wildberries начался накануне, 23 июля. Глава Чечни опубликовал видеоролик, на котором сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук рассказывает ему о происходящем в компании. Кадыров назвал ситуацию «откровенным и наглым рейдерским захватом».
«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — написал Кадыров и добавил, что активы Wildberries «с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor».
В ответ на это Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале написала, что «это не рейдерский захват, это развод».
Russ и Wildberries объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы» месяц назад. Собеседники РБК рассказывали, что власти одобрили сделку, курировать ее реализацию будет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Компании задумали создать конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японскому SoftBank в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Планируется, что гендиректором станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян, как предполагалось, займет пост исполнительного директора объединенной группы.
Wildberries основали в 2004 году супруги Татьяна и Владислав Бакальчук. Сейчас компания — крупнейший российский маркетплейс. По итогам 2023 года чистая прибыль Wildberries по РСБУ составила 18,9 млрд руб.
Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, пояснили РБК опрошенные юристы.
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