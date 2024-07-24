Кремль назвал спор вокруг Wildberries семейным делом

Супруги Бакальчук, владеющие Wildberries, объявили о разводе. Владислав Бакальчук назвал ситуацию рейдерским захватом, его супруга не согласилась с такой оценкой. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию

Фото: Владислав Шатило / РБК

Администрация президента не может вмешиваться «в какие-то семейные и тем более в бизнес-отношения», несмотря на просьбу к президенту относительно маркетплейса Wildberries, заявил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Действительно, было письмо, которое уже попало в распоряжение средств массовой информации ранее. Да, действительно, спрашивали о поручении президента поддержать такое решение, но это можно только поддержать, мы не являемся исполнителями», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идет о корпоративных действиях, а потому Кремль «не может вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения, поэтому эта тема вне нашей компетенции».

Скандал вокруг Wildberries начался накануне, 23 июля. Глава Чечни опубликовал видеоролик, на котором сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук рассказывает ему о происходящем в компании. Кадыров назвал ситуацию «откровенным и наглым рейдерским захватом».

«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — написал Кадыров и добавил, что активы Wildberries «с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor».

В ответ на это Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале написала, что «это не рейдерский захват, это развод».