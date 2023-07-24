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«Коммерсантъ» узнал о планах властей ограничить число экспортеров бензина

«Коммерсантъ»: правительство обсуждает ограничение числа экспортеров топлива
Власти обсуждают составление списка нефтеперерабатывающих заводов, которым разрешат экспорт топлива. Мера направлена против серых схем, которые способствовали росту цен
BRENT BRENT $80,93 +0,27%
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство обсуждает возможность ограничить число экспортеров топлива для борьбы с серым экспортом; предполагается, что будет создан закрытый список нефтеперерабатывающих заводов — производителей товарного бензина, которым разрешат поставки на экспорт, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Минэнерго направило соответствующее предложение вице-премьеру Александру Новаку. По данным издания, принять документ могут не ранее четвертого квартала.

Правительство ввело с этого года заградительную пошлину 20 тыс. руб. на бензин и дизельное топливо, за поставки которых на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Она не распространилась на НПЗ, поэтому некоторые экспортеры продолжили применять схемы серого экспорта, пишет газета. В первую очередь речь идет о средних и мини-НПЗ, не производящих товарный продукт; по данным издания, именно они станут целью запрета.

По оценкам эксперта по топливному рынку Михаила Турукалова, в январе—апреле серый экспорт оценивался в 0,2–0,7 тыс. т в сутки, а в мае — первой половине июля вырос до 1,3–2 тыс. т в сутки. Если такой объем закупался на бирже, это могло поспособствовать росту цен. Цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже растут с начала июня. Так, в пятницу, 21 июля, стоимость Аи-92 и Аи-95 достигла 63,9 и 69,6 руб. за 1 т соответственно.

Новак в тот день говорил, что правительство прорабатывает меры для стабилизации биржевых цен на бензин, однако естественным образом это произойдет после окончания периода ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Отвечая на вопрос, может ли правительство ввести квоты на экспорт нефтепродуктов, вице-премьер заявил, что такой вопрос рассматривается. В начале июля он поручил проработать вопрос квотирования экспорта топлива нефтяными компаниями.

РБК отправил запросы в Минэнерго и аппарат Новака.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
экспорт бензина топливо НПЗ цены на бензин Минэнерго Александр Новак
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