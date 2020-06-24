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Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей

Владельцы коммерческой недвижимости просят о новых мерах поддержки — за счет этого они смогут давать скидку по аренде до 100%. Помощи ждут как от федеральных, так и от региональных властей
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости подготовили план поддержки отрасли и направили его на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину, президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. РБК ознакомился с письмами, подлинность которых подтвердили подписавшиеся под ними гендиректор KR Properties Сергей Матюхин и владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев.

Среди авторов письма указаны также президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, гендиректор сети World Class Николай Прянишников и др. — всего 27 человек.

Начальник управления по обеспечению деятельности штаба по защите бизнеса Москвы Анатолий Мальцан подтвердил РБК отправку писем. По его словам, предложения, изложенные в письмах, были выработаны на базе рабочей группы штаба, куда входили представители арендаторов и арендодателей.

Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем. Их авторы напоминают о том, что расторжение договоров приводит к упущенной выгоде арендодателей. Но те могут и готовы оказать большую поддержку арендаторам при наличии обязательств со стороны государства поддержать часть расходов арендодателей: по оплате труда, жилищно-коммунальных услуг, налогов и т.п.

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Фото: Андрей Рудаков / /Bloomberg

Авторы писем предлагают на федеральном уровне:

  • Отказаться от пересмотра увеличения кадастровой стоимости в ближайшие пять лет. При этом определение кадастровой стоимости должно быть индивидуальным для каждого объекта, а не массовым, как сейчас.
  • Установить ставку налога на имущество организаций не более 0,3% в 2020 году и 0,5% в 2021 году. По нынешнему законодательству ставки не могут превышать 2% от кадастровой стоимости недвижимости.
  • Расширить перечень отраслей, признанных пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции. Пострадавшими, по мнению авторов писем, стоит признать и управляющих коммерческой недвижимостью.

Поддержать арендодателей предлагается также региональным властям, которые вводили ограничения на работу арендаторов. Но эти меры должны распространяться только при условии предоставления арендаторам скидок: если работа арендного бизнеса была остановлена, скидка должна составить 100%, а если арендатор продолжал работу, но его оборот уменьшился более чем на 50%, то скидка по аренде должна составить 50%.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Региональным властям предлагается, в частности, за свой счет:

  • компенсировать арендодателям часть доходов, недополученных из-за предоставления скидок, с помощью уменьшения налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю;
  • предусмотреть субсидии/гранты в части расходов арендодателей на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • разработать для арендодателей срочный беспроцентный кредитный продукт для компенсации оставшейся части недополученных доходов на время восстановления рынка, но не менее чем на один год, а также меры реструктуризации действующих кредитов с применением ставки 1%;
  • установить, что расчет платы за работу нестационарных торговых объектов с 1 июля до конца 2020 года составит не более 10% от выручки.

Среди дополнительных мер поддержки предприниматели предлагают ввести мораторий на увеличение тарифов за коммунальные услуги на 2020–2023 годы, субсидировать ставки по кредитам, полученным на покупку или строительство недвижимости, частично вернуть арендодателям уплаченный ими в 2019 году налог на имущество организаций и т.д.

Собственники коммерческой недвижимости не первый раз простят власти о поддержке. В частности, владельцы торговых центров предупреждали, что без господдержки у них возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн руб.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В отношениях арендаторов и арендодателей государство может помочь прежде всего снижением налогов, фиксированием кадастровой стоимости недвижимости в обмен на предоставление владельцами коммерческой недвижимости скидок по аренде, считает первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. По его мнению, это «наиболее удачная конструкция, которая позволяет сохранить баланс интересов, и регионы уже начали применять эту форму».

Меры по реструктуризации кредитов, которые предлагают арендодатели, Газизов называет разумным шагом. Но не все предложенные предпринимателями шаги могут быть реализованы: например, предоставление беспроцентного кредита сейчас практикуется государством в обмен на сохранение рабочих мест, но формирование такого продукта для компенсации недополученных доходов может не соотноситься с целями государства и возможностями бюджета, предупреждает Газизов.

Авторы: Надежда Федорова, Артем Афонский
Теги: недвижимость, ретейлеры, фитнес
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