Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей

Владельцы коммерческой недвижимости просят о новых мерах поддержки — за счет этого они смогут давать скидку по аренде до 100%. Помощи ждут как от федеральных, так и от региональных властей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости подготовили план поддержки отрасли и направили его на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину, президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. РБК ознакомился с письмами, подлинность которых подтвердили подписавшиеся под ними гендиректор KR Properties Сергей Матюхин и владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев.

Среди авторов письма указаны также президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, гендиректор сети World Class Николай Прянишников и др. — всего 27 человек.

Начальник управления по обеспечению деятельности штаба по защите бизнеса Москвы Анатолий Мальцан подтвердил РБК отправку писем. По его словам, предложения, изложенные в письмах, были выработаны на базе рабочей группы штаба, куда входили представители арендаторов и арендодателей.

Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем. Их авторы напоминают о том, что расторжение договоров приводит к упущенной выгоде арендодателей. Но те могут и готовы оказать большую поддержку арендаторам при наличии обязательств со стороны государства поддержать часть расходов арендодателей: по оплате труда, жилищно-коммунальных услуг, налогов и т.п.