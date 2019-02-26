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ВЭБ передаст свою недвижимость под управление «Дом.РФ»
Госкорпорация ВЭБ.РФ передаст весь портфель недвижимости под управление «Дом.РФ». Эта компания получит право на продажу части объектов, если такое будет признано целесообразным
Игорь Шувалов (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Госкорпорация ВЭБ.РФ передаст весь свой портфель недвижимости под управление профильному институту развития «Дом.РФ» с возможностью ее последующей продажи, рассказали РБК источник, близкий к ВЭБу, и источник на финансовом рынке.

ВЭБ не раскрывает стоимости всей недвижимости, находящейся в его распоряжении. Инвестиционная недвижимость оценивается госкорпорацией в отчетности по МСФО в 32,4 млрд руб. Источник, близкий к ВЭБу, оценивая портфель недвижимости, называет сумму «более 150 млрд руб.».

ВЭБ.РФ действительно передает всю недвижимость под управление «Дом.РФ»: «Компания возьмет на себя функции по управлению недвижимостью и возможной ее продаже», — подтвердил РБК представитель госкорпорации. Он напомнил, что у ВЭБ.РФ есть стратегия развития, которая не подразумевает управления непрофильными активами, в том числе недвижимостью. Поэтому такая функция передается «Дом.РФ», обладающему соответствующей профессиональной компетенцией, пояснил представитель госкорпорации, назвав это решение «логичным и рыночным».

Передачу полномочий по управлению активами ВЭБа в сфере недвижимости подтвердили и в «Дом.РФ». В их числе жилые и административно-деловые объекты — как существующие бизнес-единицы, так и объекты на стадии девелопмента, добавили там. По каждому объекту «Дом.РФ» разработает отдельную стратегию действий исходя из рыночной конъюнктуры, которая будет согласована с ВЭБ.РФ. При наличии спроса в том числе возможна реализация недвижимости рыночным инвесторам, добавили в институте развития.

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Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, возглавивший ВЭБ в мае 2018 года, практически сразу после своего прихода в госкорпорацию инициировал внесение изменений в стратегию ее развития, в том числе с точки зрения управления непрофильными активами. Новое руководство исходило из того, что институт развития «не должен управлять торговыми центрами, гостиницами и металлургическими заводами», говорили источники РБК. В июле были отобраны первые объекты недвижимости, которые ВЭБ был потенциально готов продать. Это расположенные в центре Москвы торгово-деловой центр «Новинский пассаж» и универмаг «Цветной», новосибирский торговый центр «Сибирский Молл» и сочинская гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre, отмечали источники. Покупателей на эти активы до сих пор не нашлось.

Осенью стратегия развития ВЭБа изменилась официально, а на законодательном уровне за ВЭБ.РФ закрепилась координирующая роль при работе с такими институтами развития, как «Дом.РФ», Корпорация МСП и Российский экспортный центр.

Передача ВЭБ.РФ непрофильных активов под управление «Дом.РФ» — логичный рыночный шаг, говорит партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его мнению, это повысит эффективность использования недвижимости и позволит ВЭБу сконцентрироваться на координации деятельности институтов развития в рамках единой цифровой платформы.

Автор: Екатерина Литова
При участии: Надежда Федорова, Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, Недвижимость
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