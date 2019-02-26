ВЭБ передаст свою недвижимость под управление «Дом.РФ»

Госкорпорация ВЭБ.РФ передаст весь портфель недвижимости под управление «Дом.РФ». Эта компания получит право на продажу части объектов, если такое будет признано целесообразным

Игорь Шувалов (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Госкорпорация ВЭБ.РФ передаст весь свой портфель недвижимости под управление профильному институту развития «Дом.РФ» с возможностью ее последующей продажи, рассказали РБК источник, близкий к ВЭБу, и источник на финансовом рынке.

ВЭБ не раскрывает стоимости всей недвижимости, находящейся в его распоряжении. Инвестиционная недвижимость оценивается госкорпорацией в отчетности по МСФО в 32,4 млрд руб. Источник, близкий к ВЭБу, оценивая портфель недвижимости, называет сумму «более 150 млрд руб.».

ВЭБ.РФ действительно передает всю недвижимость под управление «Дом.РФ»: «Компания возьмет на себя функции по управлению недвижимостью и возможной ее продаже», — подтвердил РБК представитель госкорпорации. Он напомнил, что у ВЭБ.РФ есть стратегия развития, которая не подразумевает управления непрофильными активами, в том числе недвижимостью. Поэтому такая функция передается «Дом.РФ», обладающему соответствующей профессиональной компетенцией, пояснил представитель госкорпорации, назвав это решение «логичным и рыночным».

Передачу полномочий по управлению активами ВЭБа в сфере недвижимости подтвердили и в «Дом.РФ». В их числе жилые и административно-деловые объекты — как существующие бизнес-единицы, так и объекты на стадии девелопмента, добавили там. По каждому объекту «Дом.РФ» разработает отдельную стратегию действий исходя из рыночной конъюнктуры, которая будет согласована с ВЭБ.РФ. При наличии спроса в том числе возможна реализация недвижимости рыночным инвесторам, добавили в институте развития.