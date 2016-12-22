Совет директоров ВТБ решил купить банк «Возрождение»

Совет директоров ВТБ принял решение о приобретении 85% акций «Возрождения» и выкупе оставшихся 15% акций у миноритариев

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет директоров ВТБ принял решение о приобретении чуть более 85% акций банка «Возрождение», который ранее контролировал Дмитрий Ананьев, бывший собственник санированного Промсвязьбанка. В сообщении ВТБ отмечается, что покупка будет проведена «по цене не выше определенной на основании отчета оценщика».

​Одновременно с этим совет директоров ВТБ в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» принял решение о направлении миноритарным акционерам «Возрождения» оферты о выкупе у них оставшихся 14,9999996% акций банка.

Кроме того, решено выкупить свыше 124 тыс. привилегированных акций «Возрождения», что составляет примерно 9,6% от общего числа размещенных префов банка.

В середине августа ВТБ сообщил о подписании с фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы Дмитрия Ананьева, меморандума о ключевых условиях покупки банка «Возрождение». Тогда сообщалось, что ВТБ намерен приобрести не менее 75% акций «Возрождения», закрыв сделку в сентябре.

Заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников заявлял, что в дальнейшем ВТБ планирует довести долю в «Возрождении» до 90%, а 10% акций «Возрождения» останутся в свободном обращении, если миноритарии не воспользуются предложением о выкупе у них акций, которое ВТБ сделает в четвертом квартале.

24 сентября Арбитражный суд Москвы снял арест с 36,31% акций банка «Возрождение», которые были арестованы по иску временной администрации Промсвязьбанка к десяти иностранным компаниям, в том числе нидерландской Promsvyaz Capital B.V., через которую Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк. Суд удовлетворил ходатайство о снятии ареста после того, как банк ВТБ предоставил гарантии на 4,4 млрд руб.

