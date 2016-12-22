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ВЭБ определился с первыми пятью активами на продажу
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ВЭБ определился с первыми пятью активами на продажу
Бизнес, 00:01
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ВЭБ определился с первыми пятью активами на продажу
Внешэкономбанк начинает избавляться от непрофильных активов — определены первые претенденты на продажу. Это два торговых центра в Москве, универмаг в Новосибирске, гостиница в Сочи и металлургический завод в Чехии
Вид на деловой центр "Новинский пассаж" (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

​Внешэкономбанк, который в мае возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, определился с первыми непрофильными активами, которые готов продать, рассказали РБК два источника, знакомые с ситуацией. По их данным, это расположенные в центре Москвы торгово-деловой центр «Новинский пассаж» и универмаг «Цветной», чешский металлургический завод Pilsen Steel, новосибирский торговый центр «Сибирский молл» и сочинская гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre.​ Решение о продаже каждого объекта будет приниматься комитетом по стратегии при наблюдательном совете госкорпорации, говорят источники РБК.

При этом универмаг «Цветной» уже официально выставлен на продажу — коммерческие объявления о сборе необязывающих предложений от потенциальных покупателей размещены в бумажных версиях газет «Ведомости» и «Коммерсантъ», а также на сайте инвестиционного подразделения «ВЭБ Капитала».

«Новое руководство ВЭБа исходит из того, что Банк развития не должен управлять торговыми центрами, гостиницами и металлургическими заводами», — говорит источник РБК, знакомый с ситуацией. По его словам, конкретных сроков по реализации объектов нет. «ВЭБ будет ожидать добросовестных покупателей, гарантирующих дальнейшее экономическое развитие активов, сохранение коллективов, технологий и т.д., — поясняет он. — Процедура понятна: публичное предложение — появление покупателя — переговоры — объявление о сделке — продажа».

На данный момент существует индивидуальная стратегия в отношении каждого актива, они будут дополнительно проаудированы, сообщила пресс-служба ВЭБа в ответ на запрос РБК о планах госкорпорации по продаже непрофильных активов. «Госкорпорация проведет открытую и публичную процедуру в отношении всех активов, а не только упомянутых», — заявили в ВЭБе. Для инвесторов планируется создать data room, которые будут содержать всю необходимую потенциальным покупателям информацию. «ВЭБ может остаться в капитале организаций, компетенции и технологии которых будут востребованы им в качестве Банка развития», — добавили в ВЭБе.Среди непрофильных активов ВЭБа торговые и гостиничные комплексы наиболее ликвидны, а значит, они могут быть реализованы в относительно короткие сроки, говорит аналитик Moody`s Лев Дорф. Для ВЭБа выход из непрофильных активов — принципиальный шаг, особенно в ситуации, когда госкорпорация получает масштабную поддержку от государства, то есть за счет средств налогоплательщиков, отмечает он. В то же время это и расчистка баланса, вследствие которой снижается давление на капитал, а также происходит оптимизация бизнеса и структуры расходов, что немаловажно для организации, которая последние несколько лет была убыточной, заключает Дорф.

Наследство «Глобэкса»

Недвижимость, которую собирается продать ВЭБ, досталась госкорпорации после кризисных 2008–2009 годов вместе с банком «Глобэкс», который Внешэкономбанк взял на санацию десять лет назад. Крупнейший актив из предназначенной для продажи коммерческой недвижимости — «Новинский пассаж» (Новинский бульвар, 31). Площадь торгово-делового центра — 78 тыс. кв. м, из них 36,7 тыс. кв. м сдается в аренду под офисы и 10,5 тыс. кв. м — под торговые площади. ВЭБ пытается продать «Новинский пассаж» с 2011 года, однако покупателей пока не нашел (ближе всего к продаже госкорпорация была в 2014 году — сделка с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева на 13,5 млрд руб. сорвалась из-за обвала рубля). Как писал «Коммерсантъ», многих потенциальных покупателей отпугивала высокая цена за объект — $420 млн. В январе 2017 года глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что «Новинский пассаж» приносит ВЭБу 1 млрд руб. в год, а «от тех, кто несет доход, нужно избавляться в последнюю очередь».

Торговый центр "Цветной" (Фото: Александра Краснова / ТАСС)

Универмаг «Цветной» принадлежал девелоперу Rose Group, 74% в котором консолидировал «Глобэкс» уже после того, как попал на санацию в ВЭБ. Здание расположено по адресу Цветной бульвар,15. Общая площадь семиэтажного торгового центра — 36,5 тыс. кв. м. Универмаг — «яркое, эклектичное место в духе современного мегаполиса», описывает ВЭБ этот объект в презентации, обещая раскрыть потенциальному покупателю финансовую информацию об активе на принципах конфиденциальности. Площадь новосибирского ТЦ «Сибирский молл» из наследства «Глобэкса» — 65 тыс. кв. м. В декабре 2016 года Сергей Горьков говорил о планах продать торговый центр.

По оценке директора департамента рынков капитала Colliers International Дениса Платова, «Новинский пассаж» может стоить 15–16 млрд руб., «Цветной» — 10–11 млрд руб. Это знаковые активы институционального качества, благодаря чему они сохранят ликвидность в долгосрочной перспективе, говорит Платов. «При последовательной стратегии продажи оба актива будут интересны широкому пулу инвесторов», — уверен он.

«Мне кажется, что у ВЭБа не было задачи просто продать эти объекты, а только продать их задорого. Они пытались их продать выше рынка», — говорит гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Проблема этих объектов в том, что они попали на баланс банка давно — тогда они стоили дорого, некоторые оценивались в долларах, а с тех пор изменилась экономическая ситуация — цены упали, объясняет Камлюк. Чтобы продать эти активы, нужно, чтобы кто-то в банке взял на себя ответственность и принял решение о снижении цены объектов и подтверждении их реальной стоимости, полагает эксперт.

Русская сталь в Чехии

Контроль над заводом Pilsen Steel в Чехии ВЭБ получил в 2015 году. Госкорпорация в 2010 году прокредитовала United Pilsen Игоря Шамиса на €110 млн на покупку Pilsen Steel у группы «Объединенные машиностроительные заводы» (общая сумма сделки составила €125,6 млн). По кредиту было заложено 100% акций завода. В 2012 году Pilsen Steel подала на банкротство, а в 2013 году «ВЭБ Капитал» (инвестиционная «дочка» ВЭБа) стал собственником компании Pilsen Toll, финансировавшей производство на заводе. Pilsen Toll ведет переговоры с заказчиками Pilsen Steel, а также закупает для завода сырье. Источники «Коммерсанта» летом 2015 года говорили, что Шамис должен ВЭБу и «ВЭБ Капиталу» до €200 млн.

В Pilsen Steel, по данным отчетности компании за 2017 год, работает более 700 человек, в прошлом году Pilsen Steel произвела 38,8 тыс. т стали и 4,9 тыс. т чугуна. По данным самой Pilsen Steel, в 2016–2017 годах Pilsen Toll предоставила ей финансирование на €50 млн.

У европейских стальных активов плохая репутация, говорит директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «При том что экономика у них не очень хорошая, уровень социальных обязательств традиционно высок. Сотрудники при этом прекрасно знают о жестких условиях по сохранению численности персонала, которые местные регуляторы накладывают на российских инвесторов, и вовсю пользуются этой ситуацией», — указывает аналитик. По оценке Худалова, без долга Pilsen Steel стоила бы около €100 млн, но с учетом долга его, скорее всего, придется передать новому инвестору за символическую сумму с обязательством начать регулярно оплачивать долг.

Отель для мировых лидеров

Еще один объект, который ВЭБ планирует выставить на продажу, — пятизвездочный Radisson Blu Resort & Congress Centre, построенный в преддверии зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Раньше отелем на 508 номеров владела структура бывшего президента «Интуриста» Аббаса Алиева — ЗАО «Отель Девелопмент». Алиев взял кредит в ВЭБе на строительство отеля, однако вернуть его не смог — в результате госкорпорация забрала актив. Radisson Blu используется для проведения встреч на высшем уровне — например, в 2016 году там проходили встречи Владимира Путина с лидерами стран АСЕАН.

О том, что ВЭБ ищет покупателя на отель, РБК писал еще летом 2016 года, эксперты оценивали актив в $120–150 млн. Сообщалось также об интересе к нему со стороны группы «Синдика» Арсена Канокова и «Базэла» Олега Дерипаски. В июне 2017 года Сергей Горьков говорил, что ВЭБ приостановил проц​есс продажи отеля. «Он стал приносить хорошую доходность. Мы думаем, что осенью вернемся к вопросу продажи, чтобы летний сезон покрыть. Надеюсь, сможем с лучшими условиями для себя вступить в продажу», — говорил Горьков.

Авторы: Петр Канаев, Георгий Перемитин, Надежда Федорова, Светлана Бурмистрова, Анна Михеева.
Теги: ВЭБ
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