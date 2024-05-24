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«Ведомости» узнали о планах «Тинькофф» выкупить здание телеграфа в Москве

«Ведомости»: «Тинькофф» намерен выкупить здание Центрального телеграфа в Москве
Группа ведет переговоры с кипрской Riverstretch Trading & Investments, которой принадлежит историческое здание на Тверской улице. Сейчас здание телеграфа находится на реконструкции
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Группа «Тинькофф» (TCS Group) намерена выкупить здание Центрального телеграфа в центре Москвы и разместить в нем свой университет, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Группа ведет переговоры с кипрской Riverstretch Trading & Investments, которой принадлежит историческое здание на Тверской улице, о его приобретении, рассказали изданию два собеседника, близких к обеим компаниям. О переговорах также известно трем консультантам, работавшим с участниками потенциальной сделки, сообщает газета. По словам двух из них, стороны достигли всех принципиальных договоренностей. Еще один собеседник уточнил, что обязывающие договоры планируется подписать в ближайшие три месяца.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В «Тинькофф» и девелоперской компании Vos’hod, которая занимается реконструкцией здания Центрального телеграфа (Riverstretch Trading & Investments — ее акционер), не стали подтверждать факт переговоров, как и представитель Ricci, которую источники издания называют консультантом этой сделки.

История Центрального телеграфа

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году по проекту Ивана Рерберга и стало одним из самых передовых сооружений своего времени: сложный железобетонный каркас, большие окна, пневматическая почта, аппаратные залы и часы с уникальным механизмом на фасаде.

В то время здание занимало целый городской квартал и служило местом работы для 5 тыс. человек. В его помещениях общей площадью 54 тыс. кв. м помимо телеграфа располагались радиоузел, районное почтовое отделение, библиотека для просвещения трудящихся, зал собраний и Народный комиссариат связи. В здании было 20 квартир для руководителей телеграфа и спальни для дежурной смены. Также были организованы ясли на 200 мест, поскольку на телеграфе трудились в основном женщины. По мере модернизации технологий под нужды телеграфа требовалось все меньше пространства, а освободившиеся помещения заполнили офисы, коворкинг и кафе.

В 2019 году структура «Ростелекома» продала за 3,5 млрд руб. большую часть площадей в историческом здании фирме ООО «Центральный телеграф», которая связана с Riverstretch Trading & Investments. После реконструкции здание Центрального телеграфа должно стать современным многофункциональным комплексом общей площадью более 64 тыс. кв. м, состоящим из офисов, апартаментов и ретейл-зоны.

По словам источников «Ведомостей», «Тинькофф» намерен использовать офисные площади (порядка 28 тыс. кв. м) для размещения своего Центрального университета. Для этого придется перепроектировать офисную часть. По оценкам исполнительного директора Remain Александра Богданова, затраты на это могут составить 11-12 млрд руб. Рыночную стоимость зданий Центрального телеграфа управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф оценивает примерно в 25 млрд руб.

Летом прошлого года «Тинькофф» объявил о запуске своего Центрального университета, где будут обучать ИТ‑специалистов. Группа арендовала для вуза около 15 тыс. кв. м в бизнес-центре Ducat Place II.

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Елена Чернышова
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