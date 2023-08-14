«Тинькофф» откроет собственный университет в центре Москвы

Бизнес-центр Ducat Place II (Фото: duckat.ru)

Группа «Тинькофф» договорилась об аренде около 15 тыс. кв. м в бизнес-центре Ducat Place II в центре Москвы, чтобы открыть там собственный университет. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, будущий университет постепенно займет 14 249 кв. м в бизнес-центре в Москве. Представители «Тинькофф», управляющей компании центра Hines и организации Ricci, которая выступила консультантом сделки, подтвердили эту информацию. Ducat Place II находится на улице Гашека. Всего бизнес-центр занимает 19 тыс. кв. м. Ежегодно аренда будет обходиться «Тинькофф» в 420–540 млн руб.

14 июня «Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) университета. Программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 года, первый набор на нее будет включать 500 студентов и 55 преподавателей. «В основе STEM-модели такие принципы, как фокус на решении проблем, умение использовать творческий подход и работать в команде, оттачивание коммуникационных навыков, а также развитие критического мышления», — утверждала пресс-служба банка.

В программы обучения будут входить, в частности, бизнес-информатика, продакт-менеджмент, экономика и анализ данных, а также компьютерная безопасность. По окончании обучения студенты получат диплом государственного образца по направлению «математика и компьютерные науки».