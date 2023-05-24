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Бизнес ,  
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Маск рассказал об «очень длинных и сложных» рабочих днях

Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск рассказал о «длинных и сложных» рабочих днях
Как заявил Маск, переключаться между делами нескольких компаний «довольно болезненно» и обычно он планирует график так, чтобы «в один день заниматься преимущественно одной». Бизнесмен возглавляет Tesla, SpaceX и Twitter
Tesla TSLA $183,14 -1,01% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Работа сразу с несколькими компаниями переплетается в графике, и управлять временем «чрезвычайно сложно», рассказал американский бизнесмен Илон Маск на саммите совета директоров The Wall Street Journal.

В октябре прошлого года Маск купил Twitter и стал его гендиректором. И хотя в мае предприниматель объявил, что нашел преемницу, которую назначит на этот пост, должность главы компании по-прежнему занимает он сам, отмечает CNN. Кроме того, Маск — генеральный директор производителя электромобилей Tesla и космической компании SpaceX.

«Мои дни настолько длинные и сложные, насколько вы можете себе представить. И переключение контекста (context switch; технический термин, который описывает, как процессор прекращает выполнять одну задачу, чтобы взяться за другую. — РБК) требует немало усилий», — сказал Маск.

По его словам, процесс переключения между делами «довольно болезненный» и он обычно старается так распланировать график, чтобы «в один день заниматься преимущественно одной компанией». Однако это не всегда получается. Этот вторник был «днем Tesla», но «поздно вечером» бизнесмен «может оказаться в делах Twitter», и тогда «завтра тоже будет частично день Tesla, наполовину Twitter, а четверг затем будет чем-то вроде дня наполовину SpaceX, наполовину Tesla», говорит Маск.

По словам бизнесмена, большую часть своего графика он планирует сам, а с остальной частью ему помогает «один помощник на неполный рабочий день». «Кто-другой не может знать, каковы твои приоритеты», — пояснил Маск. Он рассказал, что обычно работает большую часть дня и заканчивает с делами ближе ко сну — спать он ложится в два ночи.

Маск приобрел Twitter в октябре 2020 года. За два месяца после закрытия сделки акции Tesla потеряли более половины своей стоимости, что произошло в том числе из-за опасений, что у бизнесмена будет меньше времени, чтобы сосредоточиться на производстве электромобилей, пишет CNN. На фоне падения стоимости бумаг состояние Маска в декабре сократилось на $200 млрд. Как отмечал Bloomberg, это первый такой случай в истории.

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В итоге Маск уступил первое место в рейтинге богатейших людей планеты владельцу группы LVMH Бернару Арно. По состоянию на 24 мая Bloomberg оценивает состояние Маска в $180 млрд, Арно — в $192 млрд.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Илон Маск график работы Twitter SpaceX Tesla

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Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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