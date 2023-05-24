«Коммерсантъ» узнал о жалобах эксплуатантов SSJ на встроенную навигацию

Авиакомпании попросили производителя самолетов «Иркут» разрешить установку альтернативных навигационных баз данных из-за неполноты содержащейся во встроенных базах информации и периодических отказов, пишет газета

Основные эксплуатанты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) попросили производителя самолетов «Иркут» разрешить им устанавливать альтернативные навигационные базы данных (НБД), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на апрельский протокол совещания в Росавиации.

Авиакомпании «Россия», крупнейший эксплуатант SSJ (в ее флот входит 78 «суперджетов»), обратилась к производителю с просьбой заменить базы данных петербургской компании «Авиа-брифинг» альтернативной разработкой Центра аэронавигационной информации (ЦАИ) от Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), после того как столкнулась с проблемами при использовании авторизованной базы. Однако в «Иркуте» перевозчику отказали, сославшись на то, что данная разработка еще не сертифицирована.

В «Газпром авиа» и Red Wings также пожаловались на неполноту содержащейся в базах «Авиа-брифинга» аэронавигационной информации и периодические отказы. Кроме того, отказы и ошибки во встроенной навигационной базе подтвердили газете пилоты в трех эксплуатантах SSJ-100.

Разработчик альтернативных навигационных баз провел работы по приведению своих баз в формат навигационной системы самолета, а также ряд проверок, в том числе на тренажере, и несколько раз обращался в «Иркут», но ответа не получил, отметил представитель ГК по ОрВД на совещании.

«Вопрос применения навигационных баз данных находится в компетенции производителя авиатехники, который совместно с авиавластями определяет условия допуска поставщиков этих данных», — сообщили изданию в «России».

Производитель SSJ-100, в свою очередь, подчеркнул, что от эксплуатантов, использующих базы данных «Авиа-брифинга», «никаких официальных претензий не поступает». «Корпорация «Иркут» оказывает поддержку по проведению испытаний [Центра аэронавигационной информации] для обеспечения сертификационных работ», — сообщили там, добавив, что сроки сертификации будут зависеть от готовности и соответствия поставщика требованиям Росавиации. В «Иркуте» также готовы оказать разработчикам содействие в установке баз данных для SSJ-100, поскольку наличие конкуренции позволит снизить затраты авиакомпаний.

После ухода из России французского производителя Thales его ПО перестало обновляться на самолетах. «Иркут» одобрил применение навигационных баз «Авиа-брифинга» как единственного поставщика.

В начале мая «Коммерсантъ» писал, что «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, обе входят в «Ростех») прогнозируют сокращение парка SSJ-100 в пять раз к концу 2030 года, до 28 «старых» из более чем 150 «суперджетов», в условиях дефицита подменных двигателей и отсутствия возможности отремонтировать горячую часть установленных на самолетах российско-французских двигателей SaM-146. За обслуживание, проектирование и изготовление деталей для горячей части отвечала французская компания Safran, но прошлой весной она остановила свое участие в СП с ОДК PowerJet. В «Ростехе» тогда сообщили, что прогноз производителя основан на негативном прошлогоднем сценарии и уже устарел.