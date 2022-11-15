«Якутия» каннибализировала два самолета Superjet

Два из четырех полученных от ГТЛК «суперджетов» больше года разукомплектованы и находятся не в состоянии летной годности. Лизингодатель планирует расторгнуть договоры аренды и изъять воздушные суда у «Якутии»

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Авиакомпания «Якутия» каннибализировала (разобрала до нерабочего состояния) два из четырех самолетов Superjet 100. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), от которой «Якутия» получила самолеты в лизинг.

Специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт провели внеочередной мониторинг состояния воздушных судов. Выяснилось, что на самолетах отсутствуют маршевые силовые установки и «ряд других ключевых агрегатов» и в таком состоянии «суперджеты» находятся уже больше года, рассказал один из источников. Представитель лизинговой компании подтвердил, что из четырех SSJ100 «два находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы».

После проверки ГТЛК обратилась за экспертной оценкой к авиакомпании «Иркут», которая производит SSJ100, и Объединенной двигателестроительной корпорации. Там ответили, что в условиях санкций восстановить самолеты пока «не представляется возможным». Как отмечает издание, российско-французская PowerJet перестала выпускать и обслуживать двигатели для этой модели еще в марте, а отечественный двигатель от «ОДК-Сатурн» пока не сертифицирован.

По данным издания, ГТЛК планирует изъять воздушные суда у перевозчика после того, как договоры аренды будут расторгнуты на корпоративном уровне. Представитель ГТЛК подтвердил «Ведомостям», что договоры аренды самолетов не в состоянии летной годности планируются к расторжению. Он отметил, что задолженность «Якутии» перед лизингодателем достигла 1,6 млрд руб. и компания осуществляет текущие платежи лишь частично, хотя в 2021-2022 году ей были выделены субсидии из регионального бюджета: 1,5 млрд руб. на поддержание летной годности машин и 500 млн — на возмещение затрат по лизинговым платежам.

Представитель «Ростеха» заявил изданию, что «проблемы в данном случае на стороне авиакомпании».

7 ноября «Коммерсантъ» писал, что ГТЛК собирается в одностороннем порядке расторгнуть лизинговые контракты на SSJ с «Якутией» из-за «нарушений платежной дисциплины» и уже предложила несколько самолетов другим авиакомпаниям. В якутском правительстве РБК в ответ на просьбу прокомментировать эту публикацию заявили, что «Якутия» и ГТЛК предварительно согласовали график реструктуризации задолженности по лизингу SSJ100. «Сегодня два воздушных судна SSJ100 авиакомпании «Якутия» активно участвуют в выполнении программы субсидированных авиаперевозок единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и обеспечивают более 40% ее объемов. В I квартале 2023 года планируется включение в работу еще одного воздушного судна SSJ100», — добавили власти. Позиция правительства заключается в необходимости сохранения «суперджетов» в парке авиакомпании: она «единственная на Дальнем Востоке имеет необходимый опыт обслуживания и эксплуатации воздушных судов SSJ100».

В правительстве также сообщили, что просят федеральные власти о государственной поддержке, чтобы компенсировать расходы лизингодателей за периоды простоев воздушных судов из-за технических неисправностей.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга, Минтранса, ГТЛК, а также гендиректору «Якутии» Андрею Винокурову.

По словам одного из источников «Ведомостей», лизингодатель прежде уже выявлял проблемы с обслуживанием самолетов «Якутии»: в 2020 году компания вместо того, чтобы обратиться к производителю для замены стекла в кабине пилотов, «скорее всего, решила выполнить работы своими силами». «В итоге, видимо, забыли поставить на место заглушки — и борт залило дождем», — рассказал собеседник газеты.

Один из источников говорит, что у «Якутии» неисправны не только «суперджеты», но и вообще 80% парка самолетов. На сайте перевозчика указано, что он эксплуатирует более 20 самолетов западного и российского производства, но, по данным Росавиации на ноябрь 2022 года, у «Якутии» всего 15 самолетов: четыре SSJ100 от ГТЛК, один от «ВЭБ-лизинга» (утратил летную годность после жесткой посадки в 2018 году), три B737-700, три B737-800 и четыре Bombardier Dash 8-Q300.

В 2021 году Минпромторг и ГТЛК допускали изъятие у «Якутии» самолетов Superjet, так как на протяжении нескольких лет обслуживание самолетов не осуществлялось своевременно.