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Пресс-секретарь главы правления «Газпрома» возглавил совет директоров VK

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Сергей Куприянов
Сергей Куприянов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов назначен новым председателем совета директоров VK (ранее Mail.Ru Group), говорится в сообщении компании.

«Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Он вошел в совет 14 декабря в 2021 года в качестве неисполнительного директора», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос Куприянову о том, как он будет совмещать должности в «Газпроме» и на посту председателя совета директоров VK.

Материал дополняется

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