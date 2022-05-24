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Швейцарский концерн Sulzer объявил об уходе из России

Совет директоров Sulzer, крупнонго производителя оборудования для нефтяной промышленности и энергетики, выразил сожаление в связи с уходом и объявил о продаже российских активов
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцарский концерн Sulzer, один из ведущих мировых производителей насосов для нефтегазовой и энергетической отраслей, объявил об уходе из России и продаже активов в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон», — сказано в сообщении.

Sulzer выразила благодарность сотрудникам по всему миру за работу в текущих напряженных условиях и отметила, что будет продолжать поддерживать 300 человек персонала в России во время процесса выхода из бизнеса.

Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их обслуживанием. Портфель заказов за 2021 год составил около 3,2 млрд швейцарских франков.

По данным СПАРК, Sulzer имеет в России несколько дочерних компаний. Среди них «Зульцер Турбо Сервисес Рус» (сервис энергетических газовых турбин, среди клиентов — «Газпром энергохолдинг», «Т Плюс», ТГК-2 и другие), «Зульцер Хемтех» (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), «Зульцер насосы».

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С начала российской военной операции многие страны, включая членов Евросоюза, ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Швейцария 16 марта «скопировала» санкции ЕС против России. Об уходе из России объявили многие зарубежные компании, в том числе швейцарские Zurich Insurance, Lindt, Swatch Group AG и Rolex.

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В начале марта Bloomberg сообщил, что Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций против ее физических и юридических лиц. По информации агентства, с 22 февраля число подсанкционных объектов превысило 5530. Следом идут Иран (3616), Сирия (2608), КНДР (2077), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).

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