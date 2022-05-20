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Швейцарский страховщик Zurich Insurance продаст бизнес в России

Zurich Insurance Group продаст бизнес 11 членам команды российского подразделения и прекратит коммерческую деятельность в России
Фото: Thomas Hodel / Reuters
Фото: Thomas Hodel / Reuters

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group решила продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения. Об этом сообщается на сайте компании.

«При новых владельцах бизнес будет работать независимо, под другим брендом, в то время как Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», — говорится в сообщении.

Эта сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным опытом в области страхования и продолжить обслуживание российского рынка, подчеркнули в Zurich Insurance Group.

На долю Zurich Insurance Group приходится около 0,3% российского рынка. Она занималась поддержкой деятельности в России международных клиентов компании.

Страховщик Allianz заявил, что продолжит выполнять обязательства в России
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В середине марта немецкая страховая компания Allianz сообщила, что прекратит страхование нового бизнеса и новых инвестиций в России из-за снижения рисков.

В мае Financial Times и Reuters передали, что финансовый директор страховой группы Джулио Терзариол заявил о возможном уходе компании из России. По его словам, такое решение может привести к потере прибыли Allianz в размере €500 млн.

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Тем не менее Allianz 13 мая объявила, что намерена продолжить выполнять свои обязательства перед клиентами в России при любом развитии событий и что информация о прекращении работы компании не соответствует действительности.

Сейчас немецкий страховщик «с особым вниманием пересматривает свой бизнес-портфель в России» и «тщательно анализирует все возможные сценарии развития событий».

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