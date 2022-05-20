Швейцарский страховщик Zurich Insurance продаст бизнес в России

Zurich Insurance Group продаст бизнес 11 членам команды российского подразделения и прекратит коммерческую деятельность в России

Фото: Thomas Hodel / Reuters

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group решила продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения. Об этом сообщается на сайте компании.

«При новых владельцах бизнес будет работать независимо, под другим брендом, в то время как Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», — говорится в сообщении.

Эта сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным опытом в области страхования и продолжить обслуживание российского рынка, подчеркнули в Zurich Insurance Group.

На долю Zurich Insurance Group приходится около 0,3% российского рынка. Она занималась поддержкой деятельности в России международных клиентов компании.

В середине марта немецкая страховая компания Allianz сообщила, что прекратит страхование нового бизнеса и новых инвестиций в России из-за снижения рисков.

В мае Financial Times и Reuters передали, что финансовый директор страховой группы Джулио Терзариол заявил о возможном уходе компании из России. По его словам, такое решение может привести к потере прибыли Allianz в размере €500 млн.

Читайте на РБК Pro Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro x The Economist Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Статьи Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции

Тем не менее Allianz 13 мая объявила, что намерена продолжить выполнять свои обязательства перед клиентами в России при любом развитии событий и что информация о прекращении работы компании не соответствует действительности.

Сейчас немецкий страховщик «с особым вниманием пересматривает свой бизнес-портфель в России» и «тщательно анализирует все возможные сценарии развития событий».