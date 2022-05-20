Швейцарский страховщик Zurich Insurance продаст бизнес в России
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group решила продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения. Об этом сообщается на сайте компании.
«При новых владельцах бизнес будет работать независимо, под другим брендом, в то время как Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», — говорится в сообщении.
Эта сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным опытом в области страхования и продолжить обслуживание российского рынка, подчеркнули в Zurich Insurance Group.
На долю Zurich Insurance Group приходится около 0,3% российского рынка. Она занималась поддержкой деятельности в России международных клиентов компании.
В середине марта немецкая страховая компания Allianz сообщила, что прекратит страхование нового бизнеса и новых инвестиций в России из-за снижения рисков.
В мае Financial Times и Reuters передали, что финансовый директор страховой группы Джулио Терзариол заявил о возможном уходе компании из России. По его словам, такое решение может привести к потере прибыли Allianz в размере €500 млн.
Тем не менее Allianz 13 мая объявила, что намерена продолжить выполнять свои обязательства перед клиентами в России при любом развитии событий и что информация о прекращении работы компании не соответствует действительности.
Сейчас немецкий страховщик «с особым вниманием пересматривает свой бизнес-портфель в России» и «тщательно анализирует все возможные сценарии развития событий».