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«Коммерсантъ» узнал о планах ухода нефтесервисных компаний США из России

По данным источников газеты, крупнейшие американские нефтесервисные компании, в том числе Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton, разрывают контракты с российскими компаниями и планируют продать бизнес местному менеджменту

Крупнейшие американские нефтесервисные компании, работающие в России, расторгают действующие контракты и ищут способы ухода с российского рынка. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ».

По информации источников газеты, американская Baker Hughes разорвала все контракты, а Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу, которое собирается затем продать местному менеджменту. Schlumberger, которая в наибольшей степени представлена в России, может рассмотреть аналогичный сценарий.

Baker Hughes, по данным газеты, расторгла все действующие контракты со своими российскими контрагентами, согласившись на выплату штрафов за их неисполнение. В компании сообщили «Коммерсанту», что «в соответствии с требованиями ЕС, вступившими в силу 15 мая, компания ограничила деятельность с определенными российскими заказчиками».

По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%. При этом у Schlumberger на Россию в среднем в 2020–2021 годах приходилось 5% глобальной выручки, у Halliburton — 2–3%, у Baker Hughes — 2%.

С 15 мая компаниям, зарегистрированным в ЕС, запрещено прямо или косвенно совершать любые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», так и с лицами, которые принадлежат компаниям более чем на 50% или действуют от имени или по указанию компаний (блокирующие санкции), пояснила юрист группы спецпроектов Vegas Lex Дарья Закабуня.

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Фото:Calfrac Well Services

15 марта ЕС ввел санкции против «Роснефти», «Газпром нефти» и «Ростеха», запретив все сделки и транзакции в юрисдикции Евросоюза. ЕС объяснил это тем, что все перечисленные компании контролирует государство.

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Первой крупной нефтесервисной компанией, заявившей о сворачивании работы в России стала американская компания Halliburton. Она связала такое решение с санкциями против России. Компания производит оборудование для бурения скважин и занимается обслуживанием трубопроводов и резервуарных парков, а также разработкой ИТ-решений для нефтегазовой отрасли.

Затем от инвестиций в российские проекты отказались нефтесервисные компании Baker Hughes, Weatherford International и самая крупная Schlumberger. В России Schlumberger сотрудничала с 2,5 тыс. компания — поставщиков товаров и услуг в области энергетики и обслуживала 150 объектов «во всех нефтегазодобывающих регионах России и стран Центральной Азии». На компанию работают 11,5 тыс. россиян.

Швейцарская Weatherford работает в области энергетики в 75 странах и предоставляет решения для оптимизации и повышения безопасности на нефтегазовых производствах. В ее штате около 17 тыс. человек. Владеет 350 производственными площадками, в том числе исследовательскими и опытно-конструкторскими, сервисными учебными центрами.

Baker Hughes работает более чем в 120 странах мира, занимается поставками оборудования в сфере нефтегазовой промышленности — газовых и паровых турбин, турбомашин и т.д., а также разрабатывает программное обеспечение и предоставляет услуги по кибербезопасности.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
нефтесервисные компании санкции нефть Россия иностранные компании
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Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
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Нефтесервисная компания Schlumberger остановила инвестиции в России
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