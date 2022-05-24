«Яндекс» запустил ИТ-платформу для дальнобойщиков и владельцев грузов

«Яндекс» хочет заработать на цифровизации автомобильных грузоперевозок на дальние расстояния с помощью ИТ-платформы «Магистрали». Но уровень конкуренции на рынке объемом около 2 трлн руб. в году уже высокий, предупреждают эксперты

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Яндекс» открыл российским транспортно-логистическим компаниям и грузоотправителям доступ к своей новой ИТ-платформе «Магистрали». Об этом РБК рассказал представитель «Яндекса».

Сейчас с ее помощью можно организовать перевозки грузов между городами на фурах, а также внутригородскую доставку до покупателя, управляя всем процессом — от поиска исполнителей до получения документов за выполненный заказ. По словам представителя «Яндекса», с помощью платформы контролируются все операции «от первой до последней мили», включая логистические ресурсы сервиса: фуры, сортировочные центры, склады и курьеров.

Компания использует эту платформу около года для «Яндекс.Маркета», а тестировать ее для внешних партнеров начала весной. К системе уже подключились несколько крупных отправителей и перевозчиков грузов, в парке которых есть все виды грузового автотранспорта, говорит представитель «Яндекса». Пользователями платформы стали «Желдорэкспедиция», «Итеко», Arion и Dentro, обсуждается сотрудничество с ПЭК. РБК направил запросы в эти компании.

На какой рынок выходит «Яндекс»

После начала военной спецоперации России на Украине интенсивность грузового трафика на дорогах России сохраняется на уровне конца 2021 года, сообщает пресс-служба «Платона» (система по взиманию платы за проезд большегрузов). В апреле в этой системе было зарегистрировано почти 653 тыс. транспортных средств, они проехали за этот месяц 1,35 млрд км. В декабре 2021 года транспортных средств было 643 тыс., они проехали 1,19 млрд км.

Статистические данные «Платона» власти используют для мониторинга состояния экономики «в непростых экономических условиях», отмечают в компании. Сфера транспорта и логистики — отрасль, которая сохраняет устойчивость при любом развитии событий, говорит доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков. «Мы проходили опыт с коронавирусом, и многие компании за это время увеличились в масштабах», — отмечает он.

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По информации VEB Ventures, общий объем рынка коммерческих грузовых автоперевозок в России на конец 2020 года составлял около 1 трлн руб. Еще как минимум 1 трлн руб. — это серый рынок перевозок (мелкие игроки, применяющие различные схемы оптимизации налогов).

Как утверждает источник РБК, близкий к «Яндексу», компания рассчитывает выйти на рынок объемом 500 млрд руб. в год. Компания пока не претендует на использование платформы для перевозки опасных грузов, грузов по госконтрактам, продукции тяжелой промышленности (к примеру, негабаритных металлоконструкций). С учетом этих исключений приведенные цифры, судя по всему, верны, полагает Меренков. Представитель «Яндекса» это не комментирует.

«Основные грузопотоки генерируют 50 тыс. средних и крупных компаний. С каждой из них надо вести ручную глубокую работу, потому что количество вариантов в грузовых перевозках очень большое», — замечает гендиректор Института логистики и управления цепями поставок Игорь Прохин. Если «Яндекс» сможет решить эту задачу, сервис «выстрелит», считает он.

Сколько на этом можно заработать

На волне успеха сервиса такси «Яндекс» начал эксперименты с направлением «карго», которое трансформировалось в тариф «Грузовой», напоминает Меренков. По его словам, «Магистрали» станут следующим шагом в развитии этого бизнеса. Представитель «Яндекса» лишь напоминает, что тариф «Грузовой» — это одна из вертикалей сервиса «Яндекс.Go», которая используется для доставки вещей и грузов внутри города или его окрестностях.

Непосредственно на создание платформы могло быть затрачено 20–100 млн руб. — в зависимости от допущенных ошибок при реализации проекта, говорит Прохин (представитель «Яндекса» не раскрывает инвестиции в проект и другие его детали). Но основные проблемы и расходы в подобных проектах относятся не к самому программному обеспечению, а к операционной работе — взаимодействию с заказчиками (грузовладельцами), добавляет он.

Зарабатывать на платформе компания планирует за счет комиссии. На этапе тестирования грузоотправитель или перевозчик будут платить по 24 руб. за каждую заявку (по мере развития сервиса тарификация будет зависеть от типа перевозки). «Тариф взимается с того, кто создал заявку на платформе и получил на нее исполнителя, это своего рода цена доступа к софту», — объясняет представитель «Яндекса». Первую комиссию за использование «Магистралей» компания рассчитывает получить уже в июне 2022 года.

Благодаря «Магистралям» экономия на логистике «Яндекс.Маркета» составила 7–23% (в зависимости от географического направления) по сравнению со схемой организации грузоперевозок без использования платформы. «Мы хотим, чтобы у всех грузоотправителей и перевозчиков был инструмент, который действительно помогает экономить на логистике и тем самым легче перестраиваться на работу в новых условиях рынка», — передал через пресс-службу директор по развитию бизнеса сервиса «Яндекс.Доставка» Алексей Федотов.

По словам управляющего партнера «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, в России нет ни одного прибыльного стартапа по автоматизации транспортно-логистического рынка. «Все платформы по цифровизации любых услуг первоначально планово убыточные», — замечает управляющий партнер онлайн-сервиса грузоперевозок GroozGo Игорь Котов. Надо грамотно планировать вложения, чтобы потратиться именно на необходимый рынку функционал и при наборе оборотов иметь возможность возвращать первоначальные убытки, указывает он. Он утверждает, что GroozGo, запущенная в 2017 году, сейчас операционно прибыльна, но размер прибыли не раскрывает.

С кем будут конкурировать «Магистрали»

На рынке уже есть ИТ-проекты, предлагающие автоматизировать и упростить транспортно-логистические процессы. Среди них:

Fura. Ее в 2017 году создал сын музыканта Олега Газманова, Филипп, с партнерами. В начале 2022 года Fura привлекла 600 млн руб. инвестиций. К сервису подключены 46 тыс. собственников транспортных средств. Выручка компании по РСБУ в 2021 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 131 тыс. руб.

Oboz. Эта платформа, как говорят два источника РБК в транспортных компаниях, связана с системой «Платон». На сайте Oboz указано, что ее партнерами являются более 11 тыс. перевозчиков. РБК направил запросы представителям Oboz и «Платон». Выручка в 2021 году — 3,8 млрд руб., чистый убыток — 124,8 млн руб.

GroozGo. Онлайн-сервис грузоперевозок получил инвестиции $2,1 млн в 2017 году. Сейчас в GroozGo зарегистрировано более 4,5 тыс. перевозчиков и свыше 1 тыс. грузовладельцев. Выручка в 2021 году — 200,4 млн руб., чистый убыток — 480 тыс. руб.

Deliver. VEB Ventures инвестировала в эту платформу 500 млн руб. в конце 2020 года. К Deliver подключены 3 тыс. перевозчиков. Выручка в 2021 году — 1,05 млрд руб., чистый убыток — 73,2 млн руб.

Vezubr. Эта логистическая экосистема привлекла первые инвестиции (не раскрывались) еще в 2017 году. В 2019 году к Vezubr подключились первая тысяча перевозчиков и 49 компаний-грузовладельцев. Выручка в 2021 году — 835 тыс. руб., чистый убыток — 4,8 млн руб.

Существующие конкуренты «Магистралей» предлагают разные решения для каждого этапа дальних перевозок, замечает представитель «Яндекса». «Решение, которое мы развиваем на базе технологий «Яндекса» в картографии и маршрутизации, помогает объединить все процессы с грузом на одной платформе», — утверждает он.

Все, о чем говорят в «Яндексе», компания Vezubr реализовала еще три года назад, парирует консультант сервиса Vezubr и гендиректор транспортной компании Traft Артур Мурадян. «Все уже реализовано в нескольких платформах, в том числе и нашей», — соглашается Котов. Но он считает, что выход на рынок платформы «Магистрали» будет способствовать переходу в цифровой формат все большего количества как грузовладельцев, так и перевозчиков. Отказ от ручного и бумажного управления перевозками будет выгоден всем, уверен он.