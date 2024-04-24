В Германии начался суд между Adidas и Nike из-за трех полосок в дизайне брюк

В ФРГ начался суд между Adidas и Nike из-за трех полосок в дизайне брюк

Adidas обвиняет Nike в нарушении авторских прав из-за того, что американский бренд использовал в дизайне брюк три параллельные полоски. Суд постановил запретить продажу брюк на территории ФРГ, однако Nike подала апелляцию

Фото: Philipp Kresnik / IMAGO / ТАСС

Апелляционный процесс по спору об авторских правах между производителями спортивных товаров Adidas и Nike начался в высшем земельном суде Дюссельдорфа (Германия), передает Die Zeit.

Поводом для спора послужили три параллельные полоски — известная торговая марка компании Adidas. В 2022 году производитель обнаружил аналогичные полосы на нескольких брюках американской Nike. Затем окружной суд Дюссельдорфа вынес постановление, запрещающее Nike предлагать пять конкретных пар брюк на территории Германии.

Американская компания подала апелляцию и в сентябре 2023 года областной суд подтвердил решение, однако Nike вновь его обжаловала — теперь решение необходимо принимать заново. В компании расценили доводы Adidas касательно рисунка полос слишком буквальными, поскольку дизайн был «очень распространенный и простой». В Nike также отметили, что большое количество производителей украшали спортивные брюки по бокам полосками, по этой причине дизайн с их использованием не указывает на принадлежность товара конкретному бренду.

Ожидается, что решение по делу будет вынесено 28 мая.

Юридические споры по поводу полос, схожих с фирменным брендом Adidas, неоднократно возникали в последние годы. Так, в 2019 году немецкая компания проиграла дело в суде Евросоюза: суд решил, что логотип Adidas, который составляет треугольник из трех косых полос, «не содержит достаточных характерных особенностей» для того, чтобы быть зарегистрированным как торговая марка.

В 2016 году на том же основании в регистрации торговой марки Adidas отказало Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO). По материалам суда, товарный знак не может состоять только из повторяющихся элементов, он должен быть образным.

Кроме того, решение суда стало отказом на требование Adidas изменить логотип бельгийской компании Shoe Branding Europe BVBA (две черные косые полосы на белом фоне). В Adidas утверждали, что логотип BVBA сильно напоминает их товарный знак. Для того, чтобы его запретили, Adidas требовалось сначала подтвердить, что их собственный логотип является защищенной торговой маркой.