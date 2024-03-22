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Немецкие политики раскритиковали решение сборной сменить Adidas на Nike

Немецкие политики раскритиковали решение сборной Германии сменить Adidas на Nike
Глава ХДС Фридрих Мерц назвал это решение Немецкого футбольного союза непатриотичным, премьер-министр Баварии заявил, что DFB «не должен быть пешкой в международных корпоративных битвах»
Сборная Германии на победном чемпионате мира 1990 года
Сборная Германии на победном чемпионате мира 1990 года (Фото: Bongarts / Getty Images)

Решение Немецкого футбольного союза (DFB) сменить технического спонсора национальной команды с Adidas на Nike привело к критике со стороны многих немецких политиков, сообщает Die Welt.

Накануне DFB объявил, что с 2027 года сборная Германии будет играть в форме от Nike. Таким образом, прекратится сотрудничество с Adidas, которое длилось больше 70 лет.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил в Бундестаге в пятницу, что решение DFB является непатриотичным. «Это решение, которое мне совершенно непонятно. И я должен сказать честно: это еще и непатриотично. Конечно, DFB должен думать об экономической составляющей, но есть и другие соображения, по которым нужно принимать решение», — сказал Мерц.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Согласен с Мерцем министр внутренних дел и спорта Баварии Йоахим Херрманн. «Успехи сборной Германии неразрывно связаны с тремя полосками. DFB отдает предпочтение американскому поставщику ради еще нескольких долларов. В наши дни футбол — это бизнес с оборотом в миллиарды долларов, но традиции не должны повсюду уступать место деньгам», — сказал Херрманн.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что DFB «не должен быть пешкой в международных корпоративных битвах». «Коммерция — это еще не все. DFB выиграл бы от большей прямолинейности, несмотря на все экономические проблемы», — написал он в соцсети Х.

«История успеха началась в 1954 году с незабываемой победы на чемпионате мира, которая вновь дала нашей стране уверенность в своих силах. Поэтому неправильно, стыдно и непонятно, что эта история должна закончиться сейчас. Сборная Германии играет в форме с тремя полосками — это было так же ясно, как и то, что мяч круглый и игра длится 90 минут», — добавил Зёдер.

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Канцлер Олаф Шольц оставил без комментариев смену Adidas на Nike. «Канцлер говорит: это самостоятельное решение Немецкого футбольного союза», — заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Контракт с Adidas, по которому DFB получает €50 млн в год, истекает в конце 2026-го. В DFD не назвали сумму нового соглашения, но отметили, что с Nike «сделала безусловно лучшее экономическое предложение». Handelsblatt сообщила, что американская компания будет платить €100 млн в год.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Германии Adidas Nike Германия
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