Немецкие политики раскритиковали решение сборной сменить Adidas на Nike

Глава ХДС Фридрих Мерц назвал это решение Немецкого футбольного союза непатриотичным, премьер-министр Баварии заявил, что DFB «не должен быть пешкой в международных корпоративных битвах»

Сборная Германии на победном чемпионате мира 1990 года (Фото: Bongarts / Getty Images)

Решение Немецкого футбольного союза (DFB) сменить технического спонсора национальной команды с Adidas на Nike привело к критике со стороны многих немецких политиков, сообщает Die Welt.

Накануне DFB объявил, что с 2027 года сборная Германии будет играть в форме от Nike. Таким образом, прекратится сотрудничество с Adidas, которое длилось больше 70 лет.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил в Бундестаге в пятницу, что решение DFB является непатриотичным. «Это решение, которое мне совершенно непонятно. И я должен сказать честно: это еще и непатриотично. Конечно, DFB должен думать об экономической составляющей, но есть и другие соображения, по которым нужно принимать решение», — сказал Мерц.

Согласен с Мерцем министр внутренних дел и спорта Баварии Йоахим Херрманн. «Успехи сборной Германии неразрывно связаны с тремя полосками. DFB отдает предпочтение американскому поставщику ради еще нескольких долларов. В наши дни футбол — это бизнес с оборотом в миллиарды долларов, но традиции не должны повсюду уступать место деньгам», — сказал Херрманн.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что DFB «не должен быть пешкой в международных корпоративных битвах». «Коммерция — это еще не все. DFB выиграл бы от большей прямолинейности, несмотря на все экономические проблемы», — написал он в соцсети Х.

«История успеха началась в 1954 году с незабываемой победы на чемпионате мира, которая вновь дала нашей стране уверенность в своих силах. Поэтому неправильно, стыдно и непонятно, что эта история должна закончиться сейчас. Сборная Германии играет в форме с тремя полосками — это было так же ясно, как и то, что мяч круглый и игра длится 90 минут», — добавил Зёдер.

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Канцлер Олаф Шольц оставил без комментариев смену Adidas на Nike. «Канцлер говорит: это самостоятельное решение Немецкого футбольного союза», — заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Контракт с Adidas, по которому DFB получает €50 млн в год, истекает в конце 2026-го. В DFD не назвали сумму нового соглашения, но отметили, что с Nike «сделала безусловно лучшее экономическое предложение». Handelsblatt сообщила, что американская компания будет платить €100 млн в год.