Helsingin Sanomat узнала условия продажи арены Тимченко и Ротенберга

Владельцы финского Helsinki Hall хотят получить деньги от продажи комплекса двумя частями. Объектом владеет компания Геннадия Тимченко, попавшего под санкции ЕС, и Романа Ротенберга

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Владельцы финского спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall (ранее известная под названием «Хартвалл-Арена», Hartwall Arena) хотят получить деньги от ее продажи двумя траншами, сообщила Helsingin Sanomat.

Газета пишет, что первый из переводов продавцы хотят получить на целевой счет в момент совершения транзакции. Второй взнос поступит позже, в согласованный сторонами срок. Если он придется на период, когда санкции еще будут действовать, то эта часть останется заморожена.

Арена принадлежит Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит городу Хельсинки. Тимченко попал под санкции ЕС, в европейском списке санкций есть отец Романа Ротенберга Борис.

Спортивно-концертный комплекс остается закрытым с начала военной операции в феврале 2022 года.

Тимченко и Ротенберги купили Hartwall Arena, а также долю в ведущем финском хоккейном клубе «Йокерит» в 2013 году. Земля, на которой построен комплекс, при этом принадлежит городу Хельсинки.

Руководитель отдела санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара заявила, что продажа должна быть завершена на приемлемых для властей условиях.

По информации газеты, финская группа покупателей Helsinki Hall попыталась найти решение, которое устроило бы как продавцов, так и власти. Описанный газетой вариант предполагает, что часть суммы покупки была бы выплачена только в будущем, а часть может быть немедленно заморожена.

В конце марта Yle сообщил, что власти Хельсинки намерены выкупить Helsinki Hall. Если владельцы комплекса не согласятся продать его, то власти могут начать процесс экспроприации собственности, пояснил тогда заместитель мэра финской столицы Пааво Архинмяки.