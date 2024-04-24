 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Helsingin Sanomat узнала условия продажи арены Тимченко и Ротенберга

HS: владельцы Helsinki Hall из России предложили оплату двумя траншами за арену
Сюжет
Война санкций
Владельцы финского Helsinki Hall хотят получить деньги от продажи комплекса двумя частями. Объектом владеет компания Геннадия Тимченко, попавшего под санкции ЕС, и Романа Ротенберга
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Владельцы финского спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall (ранее известная под названием «Хартвалл-Арена», Hartwall Arena) хотят получить деньги от ее продажи двумя траншами, сообщила Helsingin Sanomat.

Газета пишет, что первый из переводов продавцы хотят получить на целевой счет в момент совершения транзакции. Второй взнос поступит позже, в согласованный сторонами срок. Если он придется на период, когда санкции еще будут действовать, то эта часть останется заморожена.

Арена принадлежит Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит городу Хельсинки. Тимченко попал под санкции ЕС, в европейском списке санкций есть отец Романа Ротенберга Борис.

Спортивно-концертный комплекс остается закрытым с начала военной операции в феврале 2022 года.

КХЛ вернула СКА ₽500 тыс. за штраф Романа Ротенберга
Спорт
Роман Ротенберг

Тимченко и Ротенберги купили Hartwall Arena, а также долю в ведущем финском хоккейном клубе «Йокерит» в 2013 году. Земля, на которой построен комплекс, при этом принадлежит городу Хельсинки.

Руководитель отдела санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара заявила, что продажа должна быть завершена на приемлемых для властей условиях.

По информации газеты, финская группа покупателей Helsinki Hall попыталась найти решение, которое устроило бы как продавцов, так и власти. Описанный газетой вариант предполагает, что часть суммы покупки была бы выплачена только в будущем, а часть может быть немедленно заморожена.

Хельсинки заявили о планах купить спортивную арену Тимченко и Ротенберга
Бизнес
Фото:Tomi Hänninen / Newspix24 / imago sportfotodienst / Global Look Press

В конце марта Yle сообщил, что власти Хельсинки намерены выкупить Helsinki Hall. Если владельцы комплекса не согласятся продать его, то власти могут начать процесс экспроприации собственности, пояснил тогда заместитель мэра финской столицы Пааво Архинмяки.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Финляндия арена Роман Ротенберг Геннадий Тимченко санкции
Материалы по теме
Тимченко и Ротенберг задолжали за аренду земли ледовой арены в Хельсинки
Спорт
Ротенберг назвал никому не интересным хоккей, в который играют в КХЛ
Спорт
Пумпянский и Тимченко обжаловали решение суда оставить в силе санкции ЕС
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Антонов назвал истинный смысл санкций США против России Политика, 02:57
Авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте в самолетах Бизнес, 02:50
Над Воронежской областью сбили еще два беспилотника Политика, 02:46
Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов Политика, 02:23
Канада разрешила Airbus использовать российский титан вопреки санкциям Бизнес, 02:04
Helsingin Sanomat узнала условия продажи арены Тимченко и Ротенберга Бизнес, 01:51
Россияне рассказали, что будут делать после новых ограничений Таиланда Общество, 01:43
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Известия» узнали о задержании еще нескольких человек вместе с Ивановым Политика, 01:39
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 01:32
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы Политика, 01:12
В Курске объявили ракетную опасность Политика, 01:06
ТАСС узнал, что замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке» Политика, 00:46
Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств Политика, 00:34
Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова Политика, 00:34