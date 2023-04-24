Bloomberg назвал рыбаков причиной 40% случаев порчи интернет-кабелей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 24 апр, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 24 апр, 15:57
Владелец Rostic’s рассказал, какие блюда заменят фирменные сэндвичи KFC Бизнес, 00:10
Увольнение из-за судей и камбэк «Спартака». Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Новый владелец Rostic's — РБК: «Мы не будем конкурировать с KFC» Бизнес, 00:00
Производители оценили затраты на создание отрасли дронов в ₽500 млрд Бизнес, 00:00
Лавров поддержал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка Политика, 24 апр, 23:57
Минобороны заявило об угрозе для зерновой сделки из-за атак Украины Политика, 24 апр, 23:40
В США со скалы съехали два жилых дома. Видео Общество, 24 апр, 23:26
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
FT сообщила о выступивших против идеи США запретить экспорт в Россию Экономика, 24 апр, 23:20
Bloomberg назвал рыбаков причиной 40% случаев порчи интернет-кабелей Бизнес, 24 апр, 23:14
Гутерриш отдал Лаврову письмо для Путина по поводу зерновой сделки Политика, 24 апр, 23:09
В Петербурге от работодателей потребовали привить иностранцев против кори Общество, 24 апр, 22:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 24 апр, 22:59
В Кремле ответили на призывы продлить зерновую сделку Политика, 24 апр, 22:52
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 24 апр, 22:46
Бизнес ,  
0 

Bloomberg назвал рыбаков причиной 40% случаев порчи интернет-кабелей

Bloomberg: более 40% повреждений кабелей в море возникает из-за рыболовецких судов
Проложенные по дну океанов оптоволоконные кабели выходят из строя примерно 200 раз в год. Причиной почти половины случаев является деятельность рыболовецких компаний, подсчитало агентство
Фото: Hugh Hastings / Getty Images
Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Подводные кабели выходят из строя примерно 200 раз в год, в основном из-за случайных механических повреждений, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. 40,8% повреждений, по оценке агентства, возникает по вине рыболовецких компаний.

Кабели также повреждаются из-за брошенных всеми кораблями якорей (15,8% случаев), технических неисправностей (5,9%), по естественным причинам (4,8%), ввиду износа (4,6%), а также другой активности человека (10,3%). В оставшихся 17,8% случаев причины повреждений установить не удается.

Сбои в работе интернета из-за повреждения кабелей практически не возникают, так как кабельные операторы заключают сделки, позволяющие перенаправлять трафик по альтернативным маршрутам. Чтобы вызвать серьезное нарушение в Великобритании, потребуется одновременно нарушить работу 19 кабелей, отмечает издание.

Проложенные в океане кабели, нефтепроводы и прибрежные ветряные установки мешают работе рыболовецких компаний, так как вынуждают суда их обходить. Это создает угрозу их деятельности, заявил Bloomberg Патрик Мерфи, главный исполнительный директор Ирландской организации производителей рыбы юга и запада.

«Рыбаки просто хотят ловить рыбу, но нам все чаще говорят избегать всех этих кабелей <…> Огромные компании просто отталкивают нас», — сказал он.

Однако большая часть кабелей, проложенных по дну океана, тщательно скрыта под грунтом, и только некоторые из них проложены в очевидных местах, сообщил изданию управляющий директор компании — поставщика телекоммуникационных услуг Shefa, «дочки» Faroese Telecom, Палл Хойгаард Вестурбу. Чтобы повредить конкретный отрезок кабеля и разорвать интернет-соединение в какой-либо стране, по его словам, необходима «значительная изощренность».

Читайте на РБК Pro
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем
Как освободить компанию от административной ответственности
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть

Он рассказал о двух случаях повреждения кабелей рыболовецкими судами в октябре 2022 года. По словам Вестурбу, вечером 14 октября ему позвонил техник компании и сообщил о сбое в работе кабеля между Шетландскими островами (к северо-востоку от Шотландии) и Фарерскими островами. Через несколько дней, 20 октября, Вестурбу сообщили о повреждении второго кабеля между Шетландскими островами и материковой частью Великобритании.

Повреждения вызвали серьезный сбой в работе телефонной связи и интернета на островах. Магазины в течение дня не могли принимать платежи по кредитным картам, пишет Bloomberg.

Почти все разрывы кабелей Shefa, по словам Вестурбу, возникли из-за рыболовных судов. Он пояснил, что экипаж кораблей получает информацию о местах залегания кабелей в автоматическом режиме. «Большинство моряков обращают внимание на [эти] кабели», — отметил собеседник издания.

Вопросы безопасности интернет-кабелей в последнее время все чаще становятся предметом обсуждения политиков. Американские власти усилили давление на другие страны с целью не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей, писал Reuters со ссылкой на источники. Всего, по данным агентства, было сорвано как минимум шесть таких сделок. Китай, писал Reuters, разрабатывал план по прокладке подводной оптоволоконной сети, которая соединит Азию, Ближний Восток и Европу, стоимостью $500 млн. Проект, по его данным, должен был стать конкурентом аналогичной американской разработки — SeaMeWe-6.

После диверсии на «Северных потоках» в конце сентября 2022 года отдельные страны решили увеличить расходы на обеспечение безопасности оптоволоконных кабелей. Норвегия приняла решение направить на разработку технологии, позволяющей выявлять угрозы подводным кабелям и мониторить важные участки этих линий, дополнительно $4,3 млн.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
рыбаки рыболовство кабели
Материалы по теме
В Карабахе пропал интернет из-за повреждения кабеля в Лачинском коридоре
Политика
Норвегия усилит безопасность подводных оптоволоконных кабелей
Политика
Швеция увидела риск повреждения энергокабеля взрывами на Nord Stream
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter