Bloomberg назвал рыбаков причиной 40% случаев порчи интернет-кабелей

Проложенные по дну океанов оптоволоконные кабели выходят из строя примерно 200 раз в год. Причиной почти половины случаев является деятельность рыболовецких компаний, подсчитало агентство

Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Подводные кабели выходят из строя примерно 200 раз в год, в основном из-за случайных механических повреждений, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. 40,8% повреждений, по оценке агентства, возникает по вине рыболовецких компаний.

Кабели также повреждаются из-за брошенных всеми кораблями якорей (15,8% случаев), технических неисправностей (5,9%), по естественным причинам (4,8%), ввиду износа (4,6%), а также другой активности человека (10,3%). В оставшихся 17,8% случаев причины повреждений установить не удается.

Сбои в работе интернета из-за повреждения кабелей практически не возникают, так как кабельные операторы заключают сделки, позволяющие перенаправлять трафик по альтернативным маршрутам. Чтобы вызвать серьезное нарушение в Великобритании, потребуется одновременно нарушить работу 19 кабелей, отмечает издание.

Проложенные в океане кабели, нефтепроводы и прибрежные ветряные установки мешают работе рыболовецких компаний, так как вынуждают суда их обходить. Это создает угрозу их деятельности, заявил Bloomberg Патрик Мерфи, главный исполнительный директор Ирландской организации производителей рыбы юга и запада.

«Рыбаки просто хотят ловить рыбу, но нам все чаще говорят избегать всех этих кабелей <…> Огромные компании просто отталкивают нас», — сказал он.

Однако большая часть кабелей, проложенных по дну океана, тщательно скрыта под грунтом, и только некоторые из них проложены в очевидных местах, сообщил изданию управляющий директор компании — поставщика телекоммуникационных услуг Shefa, «дочки» Faroese Telecom, Палл Хойгаард Вестурбу. Чтобы повредить конкретный отрезок кабеля и разорвать интернет-соединение в какой-либо стране, по его словам, необходима «значительная изощренность».

Он рассказал о двух случаях повреждения кабелей рыболовецкими судами в октябре 2022 года. По словам Вестурбу, вечером 14 октября ему позвонил техник компании и сообщил о сбое в работе кабеля между Шетландскими островами (к северо-востоку от Шотландии) и Фарерскими островами. Через несколько дней, 20 октября, Вестурбу сообщили о повреждении второго кабеля между Шетландскими островами и материковой частью Великобритании.

Повреждения вызвали серьезный сбой в работе телефонной связи и интернета на островах. Магазины в течение дня не могли принимать платежи по кредитным картам, пишет Bloomberg.

Почти все разрывы кабелей Shefa, по словам Вестурбу, возникли из-за рыболовных судов. Он пояснил, что экипаж кораблей получает информацию о местах залегания кабелей в автоматическом режиме. «Большинство моряков обращают внимание на [эти] кабели», — отметил собеседник издания.

Вопросы безопасности интернет-кабелей в последнее время все чаще становятся предметом обсуждения политиков. Американские власти усилили давление на другие страны с целью не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей, писал Reuters со ссылкой на источники. Всего, по данным агентства, было сорвано как минимум шесть таких сделок. Китай, писал Reuters, разрабатывал план по прокладке подводной оптоволоконной сети, которая соединит Азию, Ближний Восток и Европу, стоимостью $500 млн. Проект, по его данным, должен был стать конкурентом аналогичной американской разработки — SeaMeWe-6.

После диверсии на «Северных потоках» в конце сентября 2022 года отдельные страны решили увеличить расходы на обеспечение безопасности оптоволоконных кабелей. Норвегия приняла решение направить на разработку технологии, позволяющей выявлять угрозы подводным кабелям и мониторить важные участки этих линий, дополнительно $4,3 млн.