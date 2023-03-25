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Reuters сообщил о «подводной войне» между США и Китаем

Reuters: США ведут «подводную войну» с Китаем, срывая сделки по прокладке оптоволокна
Власти США в последние годы усилили давление на другие страны с целью не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей. Всего было сорвано как минимум шесть таких сделок, узнал Reuters
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В феврале американская компания SubCom LLC начала прокладку по морскому дну оптоволоконного кабеля стоимостью $600 млн для передачи данных из Азии в Европу. Грандиозный проект изначально должна была осуществлять китайская HMN Tech, однако Вашингтон «оказал давление» на консорциум заказчиков из опасений подключения разведслужб Китая, пишет Reuters.

HMN Tech, чей контрольный пакет принадлежит китайской Huawei, три года назад предложила за прокладку оптоволоконного кабеля SeaMeWe-6 около $500 млн и «была близка к заключению контракта». Однако из-за «давления» США на консорциум заказчиков, куда помимо китайских China Telecom, China Mobile и China Unicom входят Singapore Telecommunications Limited, Microsoft и Orange, исполнителем заказа была выбрана SubCom LLC, сообщили источники агентства.

Источник Reuters в Госдепе также рассказал, что США через свои посольства предупреждали другие страны о рисках безопасности из-за прокладки кабеля китайской компанией и о возможных американских санкциях против HMN Tech. Кроме того, Вашингтон предложил пяти телекоммуникационным компаниям в странах, через территориальные воды которых этот кабель должны были проложить, гранты на общую сумму $3,8 млн.

После заключения контракта с SubCom LLC, China Telecom и China Mobile, которые в совокупности должны были владеть 20% в проекте, отказались от участия. В то же время China Unicom с одобрения китайского правительства сохранила свою долю, узнал Reuters. После ухода двух китайских компаний их место заняли Telekom Malaysia Berhad и PT Telekomunikasi Indonesia International.

По данным вашингтонской TeleGeography, по всему миру по морскому дну проложено более 400 кабелей, по которым проходит более 95% всего международного интернет-трафика.

Reuters отмечает, что за последние годы как минимум шесть сделок по прокладке оптоволоконных кабелей с участием китайских компаний были сорваны из-за вмешательства США. По данным агентства, Вашингтон опасается, что разведка КНР может «легко подключиться» к кабелям и получить доступ к интернет-трафику. Как указал Reuters научный сотрудник Cyber Statecraft Initiative Джастин Шерман, подводные кабели служат «золотой жилой для наблюдения» для мировых спецслужб. «Когда мы говорим о технологическом соперничестве США и Китая, когда мы говорим о шпионаже и сборе данных, подводные кабели вовлечены во все аспекты этой растущей геополитической напряженности», — подчеркнул эксперт.

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Агентство напоминает, что за последние годы администрация американского президента Джо Байдена пытается все больше «изолировать» высокотехнологичный сектор Китая с целью вернуть часть этого производства в США. Так, только за прошедший год она предоставила $52,7 млрд субсидий для производства полупроводников и исследования в этой области в Соединенных Штатах.

Китайскую HMN Tech Reuters называет новичком на рынке, который долгое время делили три западные компании: американская SubCom, японская NEC Corporation и французская Alcatel Submarine Networks. Агентство отмечает, что из-за конфликта с США Huawei уже несколько лет находится под американскими санкциями, а правительство Штатов стремиться уменьшить влияние компании и ее «дочек» по всему миру.

Помимо этого, узнал Reuters, с 2019 года, после того как правительство Китая начало «усиливать давление» на Гонконг, американские власти заморозили несколько проектов на прокладку оптоволоконных кабелей в этот город из опасений подключения к ним шпионских агентств КНР. Один из них, принадлежащий Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Pacific Light Cable Network, должны были проложить из США в Гонконг, однако в итоге перенаправили на Тайвань и Филиппины. «Участок кабеля протяженностью сотни миль, идущий в Гонконг, в настоящее время лежит заброшенным на дне океана», — рассказали источники агентства.

Другой проект, принадлежавшая Amazon, Meta и China Mobile кабельная система Bay to Bay Express от Сингапура до Гонконга и Калифорнии, также не заработает из-за выхода американских компаний из консорциума после консультаций с властями. В итоге кабель был переименован в CAP-1 с новым маршрутом от Калифорнии до Филиппин, а его участок до Гонконга сейчас лежит на морском дне  и не используется, пишет Reuters.

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