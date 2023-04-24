Лондонский суд выдал ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга

Наталья Ротенберг была замужем за был Аркадием Ротенбергом с 2005 по 2013 год и долгое время проживала в Британии. Лондонский суд выдал ордер на ее арест из-за долга своим адвокатам по разводу и неявок на заседания

Фото: natalia_rotenberg / Instagram

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг из-за отказа платить своим адвокатам по разводу и не явки в суд, сообщает The Telegraph.

По данным газеты, суд признал, что Наталья Ротенберг не выплатила юридической фирме Candey £11,5 тыс. за оказанные услуги, а также несколько раз не явилась на судебные заседания. Как указали в Candey, Ротенберг «никоим образом не реагировала» на попытки связаться с ней.

За неявку на два предыдущих слушания судья Эндрю Ричи уже приговорил женщину к трем неделям тюрьмы, однако у нее была возможность избежать заключения, появившись на заседании в четверг, чего не произошло, отмечает The Telegraph.

Наталья Ротенберг была замужем за был Аркадием Ротенбергом с 2005 по 2013 год. Сейчас ее мужем является армянский бизнесмен и политик Тигран Арзаканцян, вместе с ним они в марте 2022 года объявили о создании партии «Сила Родины» («Уж Хайренянц»).

Экс-супруга российского бизнесмена долгое время пыталась добиться через суд признания брачного договора недействительным и отсудить тем самым половину состояния Ротенберга. Процесс завершился в июле 2016 года.Ротенберг просил лондонский суд не разглашать условия развода.

В 2020 году он начал процесс в Апелляционном суде Великобритании, пытаясь оспорить передачу бывшей жене особняка Рибсден за £27,5 млн, расположенного рядом с деревней Багшот в графстве Суррей (примерно 50 км от центра Лондона). В 2021 году суд принял решение в пользу бизнесмена.