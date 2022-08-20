Кандидатуру экс-жены Ротенберга выдвинули в мэры Еревана
Бывшая жена бизнесмена Аркадия Ротенберга, а ныне супруга Тиграна Арзаканцяна, предпринимателя и экс-депутата Национального собрания Армении, Наталья Ротенберг баллотируется на пост мэра Еревана. Ее кандидатуру выдвинула партия «Сила Родины» на своем первом съезде, сообщает «Sputnik Армения». Арзаканцян и Ротенберг создали партию в марте этого года. Они позиционируют свою партию как патриотическую.
«Партия выдвинула мою кандидатуру на пост мэра Еревана. Конечно, у многих могут быть сомнения на этот счет, но я постараюсь исполнить эту роль достойно», — сказала Ротенберг.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» собирается выдвинуть на пост мэра кандидатуру бывшего вице-премьера Тиграна Авиняна.
О том, что Ротенберг намерена баллотироваться на пост мэра, стало известно в середине июня.
Наталья Ротенберг и Арзаканцян поженились в апреле 2020 года. За Аркадием Ротенбергом она была замужем с 2005 по 2013 год. Экс-супруга российского бизнесмена пыталась добиться через суд признания брачного договора недействительным и отсудить тем самым половину состояния бизнесмена.
В январе этого года Наталья Ротенберг получила армянский паспорт.
Арзаканцян — основатель компании по производству коньяка Great Valley и бренда «Царь Тигран». Он был депутатом парламента Армении с 2003 по 2007 год.
В прошлом году Арзаканцян должен был участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые прошли 20 июня. Однако ЦИК аннулировала его регистрацию: он не смог подтвердить, что на протяжении последних четырех лет постоянно жил в Армении. Арзаканцян предъявил две справки об учебе в Московском информационно-технологическом университете, но не совпали сроки его обучения. Он учился в вузе с сентября 2011 года по сентябрь 2017-го, после чего его отчислили. В ноябре того же года политику было предъявлено обвинение в подделке документов, с него взяли подписку о невыезде.