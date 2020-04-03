Власти Москвы пообещали отмену платежей в обмен на снижение ставок аренды

Власти отметили, что дополнительные меры поддержки для компаний, которые пойдут на такой шаг, составят 8,6 млрд руб.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Собственников торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости в Москве освободят от всех имущественных платежей при условии, что те вдвое уменьшат плату для своих арендаторов. Об этом заявил журналистам заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Со сложностями сталкиваются арендаторы частной недвижимости, и мы предложили механизм, что мы освободим от всех имущественных платежей <…> тех собственников, которые снизят не менее чем в два раза арендную плату для своих арендаторов», — сказал вице-мэр (цитата по «РИА Новости»).

Заммэра отметил, что дополнительные меры поддержки для таких компаний составят 8,6 млрд руб.

Ефимов признал, что введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения сказались на работе бизнеса. Однако, по словам вице-мэра, эти ограничения «ни в коем случае не парализовали работу московских предприятий и экономическую жизнь столицы».