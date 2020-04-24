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Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» Алексея Мордашова в первом квартале 2020 года упала в шесть раз — до $72 млн. Жесткие ограничения из-за вируса привели к остановке автозаводов и строительных проектов, снижая спрос на металлопродукцию
Северсталь CHMF ₽868,4 -0,18% Купить
Фото: Полина Иванова / Reuters
Фото: Полина Иванова / Reuters

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании. Выручка снизилась на 12,5% — до $1,777 млрд, EBITDA — на 16,3%, до $555 млн.

«Первые три месяца [2020 года] были очень непростыми для мировой металлургии. Уже в феврале в Китае, крупнейшем мировом рынке стали, случилась вспышка эпидемии COVID-19», — отметил гендиректор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев (его слова приводятся в сообщении компании). Жесткие меры карантина привели к остановке автозаводов и строительных проектов, снижая спрос на металлопродукцию, добавил он. Впоследствии ограничения, связанные с распространением коронавируса, вступили в силу в Европе и в России.

Ожидания от замедления экономики и снижения спроса на сталь привели к негативной динамике цен на прокат начиная с марта 2020 года, однако даже текущий уровень цен значительно выше себестоимости, подчеркнул глава «Северстали».

«Северсталь» выплатит сотрудникам дополнительно по 10 тыс. руб.
Бизнес
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России девальвация рубля, а также сезонное ослабление спроса привели к переориентации части продаж «Северстали» на экспортные направления. «Мы сумели воспользоваться гибкостью наших каналов сбыта и нарастили долю экспорта стальной продукции в первом квартале 2020 года до 45%», — сказал Шевелев. Основная причина такого резкого падения чистой прибыли (в шесть раз) — девальвация рубля из-за кризиса, следует из сообщения компании: сокращение прибыли «включает убытки от курсовых разниц в размере $378 млн, главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности, номинированной в долларах, в результате девальвации рубля».

«Несмотря на сложные условия, «Северсталь» имеет значительный опыт противостояния различным макрорискам и умеет работать в условиях повышенной волатильности мировых рынков», — утверждает глава компании. «Вместе с гибкостью каналов сбыта, широкой продуктовой линейкой, а также устойчивым финансовым положением это позволит нам с уверенностью пройти этот непростой период и продолжить реализацию намеченных ранее стратегических планов», — сказал он.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Северсталь», Алексей Мордашов
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