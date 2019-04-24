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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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«Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива
Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал РБК о рисках, которые берет на себя Украина, закупая топливо для своих АЭС у американских поставщиков. В 2018 году она закупила у американской Westinghouse около 30% необходимого объема
Алексей Лихачев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Из-за решения Украины закупать часть ядерного топлива для АЭС у американской Westinghouse возникают технологические и экологические риски, заявил в интервью РБК гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Как правило, топливо всегда жестко привязано к реакторной технологии. К сожалению, они (американцы. — РБК) делают попытку зайти и стать альтернативным поставщиком, и только на Украине им это удается благодаря политическому ресурсу. <...> Украина пытается этот путь пройти гораздо быстрее и формирует риски как технологические, так и экологические», — заявил он в интервью РБК.

Все 15 энергоблоков на Украине построены под топливо «Росатома» (его «дочки» ТВЭЛ), у российской корпорации подписан контракт с украинским «Энергоатомом» на поставку топлива до 2025 года.

Westinghouse начала пробные поставки топлива для украинских АЭС со своего шведского завода в 2011 году. Но после того как на Южно-Украинской АЭС были обнаружены конструкционные ошибки в топливных сборках, использование этого топлива приостановили. После смены власти на Украине в 2014 году Westinghouse вновь удалось зайти на этот рынок в качестве альтернативного «Росатому» поставщика.

Лихачев предупредил, что к поставкам топлива Westinghouse на украинские атомные электростанции остаются вопросы с точки зрения безопасности. «Наши технологии очень растянуты по времени, и чтобы подобрать оптимальное топливо, обосновать его безопасность в экспериментальном режиме, провести опытно-промышленную эксплуатацию и доказать его применимость как альтернативного — на это нужны десятилетия», — заявил он.

Украинские власти неоднократно заявляли, что будут снижать зависимость от «Росатома» в пользу Westinghouse, поставив цель увеличить долю американского топлива до 55% к 2018 году. По итогам прошлого года Украина закупила в России 71,6% от общего объема топлива на $374,2 млн.​ Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик признавал, что стоимость топлива Westinghouse значительно превышае​т цену российского.

Однако в январе 2019 года Насалик заявил, что Украина получила разрешение Westinghouse на использование ее технологии производства ядерного топлива при строительстве завода.

«Росатом», в свою очередь, пытается выйти на американский рынок со своим топливом. Его «дочка» ТВЭЛ с альянсом General Electric-Hitachi с 2016 года реализует проект по опытной эксплуатации на одной из АЭС в США российского топлива «ТВС-Квадрат».​​​

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом»
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