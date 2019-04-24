«Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал РБК о рисках, которые берет на себя Украина, закупая топливо для своих АЭС у американских поставщиков. В 2018 году она закупила у американской Westinghouse около 30% необходимого объема

Алексей Лихачев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Из-за решения Украины закупать часть ядерного топлива для АЭС у американской Westinghouse возникают технологические и экологические риски, заявил в интервью РБК гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Как правило, топливо всегда жестко привязано к реакторной технологии. К сожалению, они (американцы. — РБК) делают попытку зайти и стать альтернативным поставщиком, и только на Украине им это удается благодаря политическому ресурсу. <...> Украина пытается этот путь пройти гораздо быстрее и формирует риски как технологические, так и экологические», — заявил он в интервью РБК.

Все 15 энергоблоков на Украине построены под топливо «Росатома» (его «дочки» ТВЭЛ), у российской корпорации подписан контракт с украинским «Энергоатомом» на поставку топлива до 2025 года.

Westinghouse начала пробные поставки топлива для украинских АЭС со своего шведского завода в 2011 году. Но после того как на Южно-Украинской АЭС были обнаружены конструкционные ошибки в топливных сборках, использование этого топлива приостановили. После смены власти на Украине в 2014 году Westinghouse вновь удалось зайти на этот рынок в качестве альтернативного «Росатому» поставщика.

Лихачев предупредил, что к поставкам топлива Westinghouse на украинские атомные электростанции остаются вопросы с точки зрения безопасности. «Наши технологии очень растянуты по времени, и чтобы подобрать оптимальное топливо, обосновать его безопасность в экспериментальном режиме, провести опытно-промышленную эксплуатацию и доказать его применимость как альтернативного — на это нужны десятилетия», — заявил он.