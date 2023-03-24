В Думе заявили о прекращении продаж украинских товаров на маркетплейсах
Крупнейшие российские маркетплейсы прекратили торговлю «товарами украинских олигархов», написал на своей странице во «ВКонтакте» первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Такое заявление он сделал после встречи депутатов Госдумы с представителями «Яндекс.Маркета», Ozon, «Сбер.Маркета», «Авито» и Wildberries.
«Рубли за конфеты Roshen больше не будут конвертироваться в пули и снаряды, выпущенные в наших бойцов», — заявил он.
О каких еще товарах идет речь, депутат не уточнил. РБК обратился за комментарием к Дмитрию Гусеву.
Roshen — украинская кондитерская компания, основанная бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
В 2022 году украинское агентство «Следствие.Инфо» выпустило расследование, в котором заявило, что Порошенко переписал основную часть своих активов, в том числе кондитерскую компанию, на сына Алексея.
В России в отношении руководства Roshen возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, а имущество ее липецкой фабрики арестовано.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов пояснил РБК, что на встрече шла речь о проработке вопроса в отношении конкретных товаров — конфет Roshen и водки «Хортица» (одноименный ликеро-водочный завод принадлежит украинскому холдингу Global Spirits). Говоря о последней, Соколов сообщил, что продажа алкоголя в интернете запрещена, поэтому водки на маркетплейсах нет.
«Однако если мы все же говорим о блокировке всех товаров по принципу происхождения, а это, скорее всего, массовая блокировка, то, откровенно говоря, в настоящий момент отсутствует правовая база для подобных действий», — сообщил глава АКИТ.
По его словам, продукцию реализуют российские предприниматели, и последствия ограничений лягут на плечи отечественного малого и среднего бизнеса. «Кто будет нести материальную ответственность за их потери, их кредиты, взятые на закупку разрешенной к обороту продукции?» — отметил Соколов.
АКИТ, по его словам, считает необходимым последовательный подход к вопросу об ограничениях с соблюдением правовых норм и недопущением дискриминации российских предпринимателей.
В ответ на запрос РБК о приостановке продаж украинских товаров в Ozon сообщили, что подпадающие под законодательные запреты товары не допускаются на площадку и не могут туда попасть благодаря модерации. «Дополнительного законодательного регулирования вопрос не требует», — сообщили в компании.
Представитель Wildberries отказался от комментариев.
Еще до начала военной операции Россия ввела ограничения на ввоз в страну широкого перечня товаров с Украины. Так, в 2018 году под соответствующий запрет в том числе попали сладости, пиво, вино, ликеры и другие спиртные напитки, картон, бумага, подгузники, женские прокладки и тампоны, различное оборудование, сельхозтехника. Позднее список запрещенных к ввозу товаров с Украины расширялся.