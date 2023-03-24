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В Думе заявили о прекращении продаж украинских товаров на маркетплейсах

Дума и маркетплейсы разошлись по вопросу о прекращении продаж украинских товаров
В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили РБК, что речь шла об остановке продаж конкретной продукции, а не всей. Там считают, что для массового ограничения торговли украинскими товарами нет правовых оснований
Дмитрий Гусев
Дмитрий Гусев (Фото: duma.gov.ru)

Крупнейшие российские маркетплейсы прекратили торговлю «товарами украинских олигархов», написал на своей странице во «ВКонтакте» первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Такое заявление он сделал после встречи депутатов Госдумы с представителями «Яндекс.Маркета», Ozon, «Сбер.Маркета», «Авито» и Wildberries.

«Рубли за конфеты Roshen больше не будут конвертироваться в пули и снаряды, выпущенные в наших бойцов», — заявил он.

О каких еще товарах идет речь, депутат не уточнил. РБК обратился за комментарием к Дмитрию Гусеву.

Roshen — украинская кондитерская компания, основанная бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

В 2022 году украинское агентство «Следствие.Инфо» выпустило расследование, в котором заявило, что Порошенко переписал основную часть своих активов, в том числе кондитерскую компанию, на сына Алексея.

В России в отношении руководства Roshen возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, а имущество ее липецкой фабрики арестовано.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов пояснил РБК, что на встрече шла речь о проработке вопроса в отношении конкретных товаров — конфет Roshen и водки «Хортица» (одноименный ликеро-водочный завод принадлежит украинскому холдингу Global Spirits). Говоря о последней, Соколов сообщил, что продажа алкоголя в интернете запрещена, поэтому водки на маркетплейсах нет.

«Однако если мы все же говорим о блокировке всех товаров по принципу происхождения, а это, скорее всего, массовая блокировка, то, откровенно говоря, в настоящий момент отсутствует правовая база для подобных действий», — сообщил глава АКИТ.

По его словам, продукцию реализуют российские предприниматели, и последствия ограничений лягут на плечи отечественного малого и среднего бизнеса. «Кто будет нести материальную ответственность за их потери, их кредиты, взятые на закупку разрешенной к обороту продукции?» — отметил Соколов.

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АКИТ, по его словам, считает необходимым последовательный подход к вопросу об ограничениях с соблюдением правовых норм и недопущением дискриминации российских предпринимателей.

В ответ на запрос РБК о приостановке продаж украинских товаров в Ozon сообщили, что подпадающие под законодательные запреты товары не допускаются на площадку и не могут туда попасть благодаря модерации. «Дополнительного законодательного регулирования вопрос не требует», — сообщили в компании.

Представитель Wildberries отказался от комментариев.

Еще до начала военной операции Россия ввела ограничения на ввоз в страну широкого перечня товаров с Украины. Так, в 2018 году под соответствующий запрет в том числе попали сладости, пиво, вино, ликеры и другие спиртные напитки, картон, бумага, подгузники, женские прокладки и тампоны, различное оборудование, сельхозтехника. Позднее список запрещенных к ввозу товаров с Украины расширялся.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
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Дмитрий Гусев Госдума маркетплейс товары Украина
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