Reuters узнал о блоке сделки в Италии из-за возможной связи с «Яндексом»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных Политика, 14:16
Медведев напомнил о ядерной доктрине в случае попыток Киева занять Крым Политика, 14:14
Каким получился премиум-проект Dream Towers на Нагатинском полуострове Стиль, 14:11
«Матч ТВ» сообщил о новой ампутации у Костомарова Спорт, 14:10
Почему экономика может оказаться в худшем положении, чем ожидали эксперты Pro, 13:57
Оператор водоканала назвал причину провала «Газели» под асфальт в Перми Общество, 13:57
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 13:54
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
На Украине арестовали активы жены Медведчука почти на $12 млн Политика, 13:52
Шойгу вручил ордена отразившим атаку дронов девушкам-военным. Видео Политика, 13:48
Moody's предупредило о падении роли банков из-за внедрения цифровых валют Крипто, 13:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:37
Песков связал с натиском Запада планы Казахстана по отслеживанию импорта Политика, 13:35
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы Общество, 13:34
Бизнес ,  
0 

Reuters узнал о блоке сделки в Италии из-за возможной связи с «Яндексом»

Reuters: в Италии заблокировали сделку с компанией Nebius из-за связей с «Яндексом»
Премьер Италии Джорджа Мелони впервые использовала «золотые полномочия», которые позволяют властям блокировать соглашения в стратегически важных областях
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти Италии не разрешили нидерландскому разработчику облачных сервисов Nebius приобрести итальянскую компанию Tecnologia Intelligente, сообщает Reuters. 16 марта премьер-министр Джорджа Мелони наложила вето на сделку. По словам двух неназванных итальянских чиновников, обеспокоенность властей вызвали возможные связи Nebius с «Яндексом».

Прошлой осенью «Яндекс» сообщил о намерении провести реструктуризацию, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы. Это произошло после того, как летом сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под западные санкции; впоследствии он покинул должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставил руководящие должности в международных «дочках». Источники РБК сообщали, что менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации компании в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо.

Как пишет Reuters, Nebius находится под контролем Yandex N.V., предполагается, что после реструктуризации она станет частью новой международной компании. В «Яндексе» агентству подтвердили, что Nebius является частью нидерландского холдинга, но от дальнейших комментариев отказались.

РБК направил запрос в «Яндекс».

Разработчик Nebius Данила Штан сообщил Reuters, что в рамках сделки с Tecnologia Intelligente компания хотела построить в Италии центр исследований и разработок, чтобы привлечь лучших технических специалистов из России и других стран. «Наш нидерландский холдинг находится в процессе продажи своего российского бизнеса — к сожалению, это не скорый процесс. Надеюсь, когда он будет завершен, мы сможем снова сосредоточиться на технологиях, а не на визах», — сказал он.

Reuters отмечает, что, заблокировав сделку, правительство Мелони впервые использовало «золотые полномочия» — этот механизм позволяет блокировать нежелательные соглашения в отраслях, которые считаются стратегически важными: банковской, энергетической, телекоммуникационной и здравоохранения. Его ввели в 2012 году, с тех пор итальянские власти прибегали к нему девять раз.

Читайте на РБК Pro
Основатель Shazam: «Первую прибыль мы получили спустя 17 лет»
Отмена соглашения об избежании двойного налогообложения: что это значит
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян

В феврале в Израиле состоялась презентация стартапа Nebius, сообщила местная редакция Geektime. На израильском сайте компании говорится, что «корни Nebius восходят к «Яндексу», а сейчас она работает как автономная компания с инженерными центрами в Нидерландах, Германии, Сербии и Израиле. Согласно данным LinkedIn, компанию возглавляет Роман Чернин — бывший руководитель геосервисов «Яндекса».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Дарья Чебакова
Яндекс Yandex Италия Джорджа Мелони
Материалы по теме
NASDAQ объявила о делистинге акций «Яндекса», QIWI, Ozon, HeadHunter
Бизнес
«Яндекс» после данных о сбое «Музыки» в ДНР заявил о ее стабильной работе
Политика
Глава РАНХиГС покинул совет директоров «Яндекса» после санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter