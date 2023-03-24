Reuters узнал о блоке сделки в Италии из-за возможной связи с «Яндексом»

Премьер Италии Джорджа Мелони впервые использовала «золотые полномочия», которые позволяют властям блокировать соглашения в стратегически важных областях

Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти Италии не разрешили нидерландскому разработчику облачных сервисов Nebius приобрести итальянскую компанию Tecnologia Intelligente, сообщает Reuters. 16 марта премьер-министр Джорджа Мелони наложила вето на сделку. По словам двух неназванных итальянских чиновников, обеспокоенность властей вызвали возможные связи Nebius с «Яндексом».

Прошлой осенью «Яндекс» сообщил о намерении провести реструктуризацию, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы. Это произошло после того, как летом сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под западные санкции; впоследствии он покинул должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставил руководящие должности в международных «дочках». Источники РБК сообщали, что менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации компании в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо.

Как пишет Reuters, Nebius находится под контролем Yandex N.V., предполагается, что после реструктуризации она станет частью новой международной компании. В «Яндексе» агентству подтвердили, что Nebius является частью нидерландского холдинга, но от дальнейших комментариев отказались.

РБК направил запрос в «Яндекс».

Разработчик Nebius Данила Штан сообщил Reuters, что в рамках сделки с Tecnologia Intelligente компания хотела построить в Италии центр исследований и разработок, чтобы привлечь лучших технических специалистов из России и других стран. «Наш нидерландский холдинг находится в процессе продажи своего российского бизнеса — к сожалению, это не скорый процесс. Надеюсь, когда он будет завершен, мы сможем снова сосредоточиться на технологиях, а не на визах», — сказал он.

Reuters отмечает, что, заблокировав сделку, правительство Мелони впервые использовало «золотые полномочия» — этот механизм позволяет блокировать нежелательные соглашения в отраслях, которые считаются стратегически важными: банковской, энергетической, телекоммуникационной и здравоохранения. Его ввели в 2012 году, с тех пор итальянские власти прибегали к нему девять раз.

В феврале в Израиле состоялась презентация стартапа Nebius, сообщила местная редакция Geektime. На израильском сайте компании говорится, что «корни Nebius восходят к «Яндексу», а сейчас она работает как автономная компания с инженерными центрами в Нидерландах, Германии, Сербии и Израиле. Согласно данным LinkedIn, компанию возглавляет Роман Чернин — бывший руководитель геосервисов «Яндекса».