Sollers увидела риск приостановки производства из-за снижения спроса

В компании объясняют свои опасения сокращением числа посетителей автосалонов. В случае негативного развития ситуации с распространением коронавируса производство может быть приостановлено

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Группа Sollers видит риск приостановки производств из-за резкого падения спроса на автомобили на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил РБК ее представитель.

По словам представителя группы, трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга снизился на 40%. Возможно снижение трафика и в регионах, в случае если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться по негативному сценарию.

«Резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства», — отметил представитель компании.

При этом в Sollers не видят угрозы для производственной деятельности из-за дефицита компонентов. Как сообщил представитель группы, заводские запасы полностью обеспечены комплектующими, в том числе на апрель, сборка автомобилей осуществляется в штатном режиме. В Sollers заверили, что в случае возникновения перебоев с поставками может быть рассмотрен вариант с альтернативными поставщиками.