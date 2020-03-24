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Sollers увидела риск приостановки производства из-за снижения спроса

В компании объясняют свои опасения сокращением числа посетителей автосалонов. В случае негативного развития ситуации с распространением коронавируса производство может быть приостановлено
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Группа Sollers видит риск приостановки производств из-за резкого падения спроса на автомобили на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил РБК ее представитель.

По словам представителя группы, трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга снизился на 40%. Возможно снижение трафика и в регионах, в случае если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться по негативному сценарию.

«Резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства», — отметил представитель компании.

При этом в Sollers не видят угрозы для производственной деятельности из-за дефицита компонентов. Как сообщил представитель группы, заводские запасы полностью обеспечены комплектующими, в том числе на апрель, сборка автомобилей осуществляется в штатном режиме. В Sollers заверили, что в случае возникновения перебоев с поставками может быть рассмотрен вариант с альтернативными поставщиками.

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Sollers принадлежат Ульяновский автомобильный (УАЗ) и Заволжский моторный заводы. В прошлом году продажи легковых автомобилей и LCV под брендом «УАЗ» снизились на 6%, до 38 892 штук. У Sollers также есть совместные предприятия с Ford (в Татарстане, выпускает LCV Ford Transit и готовится к производству люксовых машин Aurus), Mazda (на Дальнем Востоке, выпускает легковые автомобили) и Isuzu (собирает в Ульяновске грузовики массой от 3,5 до 33 т).

В связи со вспышкой коронавируса проблемы возникли у многих производителей. О замедлении производства и закрытии части предприятий уже сообщили Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Ford, Nissan и Rolls-Royce. Сокращение коснулось также США и Канады, где за закрытие предприятий на фоне распространения инфекции выступали в том числе профсоюзы, сообщало издание Business Insider.

Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко
Теги: Sollers
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