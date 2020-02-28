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КамАЗ заявил о четырех схемах готовящейся сделки по слиянию с Sollers

Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин подтвердил, что сделка по слиянию с российским автоконцерном Sollers готовится. Уже разработано четыре варианта обмена активами, однако окончательное решение будут принимать акционеры
КамАЗ KMAZ ₽65,5 -3,39% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ и российский автоконцерн Sollers действительно прорабатывают возможные варианты слияния или обмена активами, однако говорить о конкретных решениях еще рано. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

«Я допускаю, что это может произойти. Но, во-первых, это не мое решение, а решение акционеров будет. Мы сегодня выстраиваем формат: были разработаны четыре схемы взаимного альянса <...> Пока есть рабочая группа по всем направлениям, которая обсуждает, где найти синергию», — отметил он. По словам Когогина, сделка еще находится в стадии обсуждения, «даже на совет директоров выносить нечего».

Тем не менее он уточнил, что КамАЗ на заводе Sollers в Елабуге в рамках расширения своей продуктовой линейки мог бы выпускать новый легкий коммерческий грузовик «Компас». Представитель Sollers подтвердил РБК, что обсуждается несколько возможных вариантов структурирования альянса. Но он отметил, что все они предусматривают сохранение двух юридически обособленных бизнесов. Представитель корпорации «Ростеха», которая владеет 47,1% КамАЗа, от комментариев отказался.

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс
Бизнес

Ранее 15 февраля о подготовке к обоих автопроизводителей к созданию альянса со ссылкой на источники сообщала газета «Ведомости». В статье говорилось, что компании прорабатывают «дорожную карту» будущего альянса. На первой стадии они планируют начать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автомобильных компонентов и развития новых технологий.

Источник, близкий к КамАЗу, подтвердил тогда РБК, что компании готовятся создать альянс и рабочие группы уже приступили к обсуждению вариантов. Среди основных пунктов — развитие совместных каналов продаж, «в том числе за счет новых цифровых технологий и кооперация в развитии компонентной базы», а также «кооперация в развитии компонентной базы». При этом собеседник РБК уточнил, что какие-то акционерные изменения (слияние, обмен акциями и так далее) «сейчас вообще не обсуждаются».

25 февраля руководство КамАЗа оповестило сотрудников о возможном переходе на неполную рабочую неделю. В пресс-службе компании РБК пояснили, что документ был издан «для подстраховки». «Подобные приказы традиционно издаются в сложные моменты и, как правило, аннулируются до исполнения», — говорится в сообщении. В компании заявили, что на март предприятие полностью обеспечено комплектующими.

В то же время Корпоративное издание «Вести КамАЗа» сообщило, что переход на сокращенный график работы возможен из-за снижения объема поставок из Китая, поскольку на заводах в этой стране сейчас действует карантин из-за коронавируса.

Авторы: Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко
Теги: КамАЗ, Sollers, слияние
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