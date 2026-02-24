Agerpres рассказало об иске «дочки» ЛУКОЙЛа в румынском суде

«Дочка» ЛУКОЙЛа обратилась в Бухарестский суд после выхода из черноморского проекта Trident. Компания потребовала признать, что решение было принято из-за форс-мажорных обстоятельств

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Дочерняя структура российской компании ЛУКОЙЛ — Lukoil Overseas Atash BV — подала иск с требованием признать наличие форс‑мажорных обстоятельств, вынудивших ее выйти из газового проекта Trident на шельфе Черного моря. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.

В качестве ответчиков в иске указаны румынская государственная газовая компания Romgaz и Главное управление концессий на нефть и газ, входящее в Национальное агентство по минеральным ресурсам Румынии. Разбирательство проходит в бухарестском суде.

В пресс-службе ПАО «ЛУКОЙЛ» не ответили на запрос РБК.

В суд дочерняя структура обратилась после того, как Минэнерго Румынии 11 февраля рекомендовало ввести строгий надзор за предприятиями, принадлежащими ЛУКОЙЛу. Помимо Lukoil Overseas Atash BV требования коснулись Lukoil Romania SRL, Petrotel-Lukoil S.A., а также Lukoil Lubricants East Europe SRL. Тогда же российская компания сообщила, что выходит из проекта добычи природного газа Trident на шельфе Черного моря.

Зарубежные активы ЛУКОЙЛа находятся под санкциями США с конца ноября 2025 года. В Румынии российской компании среди прочего принадлежат нефтеперерабатывающий завод Petrotel и НПЗ в городе Плоешти, часть продукции которого поставляется в Молдавию. Власти Румынии допускали, что могут выкупить румынские активы российской компании.