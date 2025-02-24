Юристы рассказали о частных обменах активами россиян и иностранцев

Компании из России и Европы договариваются о частных обменах заблокированными активами, однако пока число таких сделок невелико, в том числе из-за необходимости получать разрешения у регуляторов, говорят юристы

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Российские и европейские компании в частном порядке договариваются об обмене заблокированными активами — денежными средствами и ценными бумагами, сообщили «Ведомостям» представители фирм, участвующих в подобных свопах.

Организацией обменов занимаются несколько российских юридических фирм и профучастников рынка ценных бумаг, рассказал Глеб Бойко, юрист из адвокатского бюро NSP, которое входит в это число. По его словам, профучастники в таких сделках пытаются разблокировать либо свои активы, либо клиентские.

Управляющий партнер венской RK Partners Лукас Репер заявил, что фирма провела несколько обменов активами на суммы €20–50 млн, пояснив, что в этих случаях активы российских граждан, освобожденные от блокировки санкционным органом ЕС, обменивались на замороженные в России активы европейцев. Кроме юрфирм с российской стороны в сделках участвовали инвестбанки.

По словам Репера, сейчас RK Partners консультирует в ряде крупных (на миллионы евро) процессов по освобождению российских активов в Бельгии и Германии. Он отмечает, что обмены подлежат согласованию с регулирующими органами как в ЕС, так и в России. Репер подчеркнул, что спрос на участие в обмене «определенно есть».

Бойко из NSP подтверждает наличие спроса, но отмечает, что перспектива получения разрешений от регуляторов и неопределенность в их подходах «плохо влияют на энтузиазм» заинтересованных сторон. В целом число успешных сделок пока невелико, говорит он.

Партнер консультирующей в подобных обменах юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин отмечает, что ситуация усугубилась после того, как США ввели санкции против Мосбиржи — теперь лицензию приходится получать и в Штатах. Советник компании Altus Capital Кира Винокурова рассказала, что играет роль в ограничении круга возможных контрагентов также сопоставимость активов для обмена.

Партнер юрфирмы Stonebridge Legal Роман Прудентов уточняет, что подобные свопы могут структурироваться по-разному, в частности в зависимости от специфики активов и применяемых санкционных режимов. По его словам, обычно юридически обмен оформляется как рамочное соглашение, где прописаны основные условия и последовательность действий сторон. Бойко из NSP добавляет, что речь может идти также о договоре купли-продажи или уступке права требования.

Управляющий партнер юрфирмы VersaLegal Вероника Сальникова говорит, что участники рынка начали прорабатывать адресные обмены после попытки России создать централизованный механизм, которая не привела к существенным результатам, но показала консультантам «готовность российских властей».

По словам Сальниковой, частные свопы — рабочая схема для готовых к риску инвесторов. Для иностранцев риски связаны с отсутствием гарантий полной прозрачности сделки и санкционных последствий. Репер из RK Partners называет узким местом схемы поиск контрагента и получение разрешений.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранным инвесторам предлагается выкупить у россиян принадлежащие им и заблокированные из-за санкций в отношении НРД иностранные ценные бумаги на счетах типа С. В прошлом году были проведены два обмена, в результате нерезиденты выкупили активов на 10,64 млрд руб. из предъявленных к обмену бумаг на 35,3 млрд руб.