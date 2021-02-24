Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни
РБК ознакомился с новым рейтингом самых комфортных и доступных городов России, который составляет институт территориального планирования «Урбаника». Его специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату. За основу нового рейтинга взяты данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены.
Главные выводы из нового рейтинга
- Из 100 городов к условно доступным по стоимости жизни урбанисты смогли отнести только 27 городов (годом ранее — 25).
- Количество комфортных для жизни городов увеличилось с 23 по итогам 2018 года до 35 по итогам 2019 года.
- Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень (эти города набрали свыше 35 из 50 возможных баллов по этому показателю). Сложнее всего жить, по версии «Урбаники», в Армавире, Севастополе и Уссурийске (около 20 баллов).
- К наиболее комфортным с точки зрения качества среды урбанисты отнесли Краснодар, Тюмень и Самару (более 38 баллов из 50 возможных). На последнем месте по этому показателю оказалась Чита (менее 26 баллов).
- Москва в новом рейтинге попала в топ-5 лучших городов, хотя в предыдущем была только на 52-м месте. Калуга, которая была в пятерке в прошлом году, наоборот, опустилась на 18-ю строчку.
- Петербург и Москва оказались единственными городами с населением более 1 млн человек, которые вошли в первую пятерку. Еще один город-миллионник, Уфа, замыкает десятку рейтинга.
Как считали
Институт территориального планирования «Урбаника» занимается проектированием в сфере градостроительства и консалтингом. Реализовано более 250 проектов, в том числе участие в развитии Большой Москвы, составление концепций пространственного развития Севастополя, Иркутска, Норильска, Южно-Сахалинска.
В рейтинге ранжированы 100 российских городов с населением выше 173 тыс. человек. Не учитывались спутники Москвы (Балашиха, Подольск, Химки и др.), поскольку, как считает «Урбаника», по территориальной и экономической структурам они являются частью столицы. Кроме того, из-за особых климатических, социальных и экономических условий исключен Норильск.
Основным источником данных стал Росстат. Использовалась также информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.
В рейтинге каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из результатов в двух группах, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов.
Первая группа оценивала качество среды: благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень загруженности городских дорог, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и т.п.), обеспеченность жильем в среднем на человека, наличие современных форматов торговли, уровень городского благоустройства, уровень преступности, освещенность.
Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.
Условно к доступным по стоимости жизни можно отнести города, которые набрали больше 30 баллов по параметру стоимости жизни. Условно к комфортным городам — те, которые набрали больше 33 баллов по комфорту среды.