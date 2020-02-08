Более 400 компаний заявили о негативном влиянии коронавируса на прибыль
Компания Amenity Analytics создала систему, которая отслеживает влияние коронавируса нового типа 2019-nCoV на деловые операции и экономические условия. Система анализирует заявления и отчеты компаний, в которых есть упоминания об эпидемии. Первым на это обратил внимание Forbes.
Так, 421 компания в отчетах о доходах за первый квартал текущего года указала, что быстро распространяющийся коронавирус в Китае может негативно повлиять на финансовые результаты. Из этого числа 394 компании базируются в США. В общей сложности вирус был упомянут более 2 тыс. раз.
Больше всех о негативном влиянии коронавируса на бизнес (не менее 45 раз) заявляла корпорация Yum China, которая является крупнейшей в Китае сетью ресторанов быстрого питания. Под ее управлением находятся рестораны таких брендов, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
Среди компаний, предоставляющих услуги в сферах моды и роскоши, о неблагоприятном влиянии на прибыль в том числе заявили Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — 19 раз, Capri Holdings (17) и Estee Lauder (14).