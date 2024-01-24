Связываемый с Гинером банк перешел в собственность Украины

Украинский «Первый инвестиционный банк» объявил, что 88,89% акций перешли в собственность государства. Летом ГБР заявило о национализации этого актива, связав его с Гинером, которого Киев объявил в розыск

Фото: Олег Бухарев / ТАСС

Украинский «Первый инвестиционный банк» (Pinbank) объявил о смене ключевого владельца — теперь 88,9% акций принадлежат государству Украина. Банк перешел в собственность государства с 17 января.

«Начинается новый этап в деятельности банка. Появляются новые возможности для развития банка и расширения продуктовой линейки. Понимаем всю ответственность в обеспечении высокого уровня обслуживания клиентов. Продолжаем придерживаться требований законодательства и нормативных актов. Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности банка», — говорится в публикации на сайте кредитной организации.

«Первый инвестиционный банк» связывали с российским бизнесменом, президентом ЦСКА Евгением Гинером. Летом прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило ему обвинение в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

В ГБР утверждали, что Гинер связан со строительством двух теплоэлектростанций в Крыму и поставками боеприпасов для российской армии. Также в середине июля ведомство отчиталось о национализации активов компаний на Украине, связанных с Гинером, в частности, о переходе в собственность государства 88,89% акций акционерного общества «Первый инвестиционный банк». Кроме того, были арестованы 72,9% акций «Кировоградоблэнерго», а также семь гостиниц и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд грн, рассматривается вопрос об их национализации.

В декабре украинское МВД объявило Гинера в розыск по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины (ч. 2, 3 ст. 110 УК Украины). Его также заочно арестовали. Бизнесмен в базе данных ведомства числится «скрывающимися от органов досудебного расследования» с 14 августа.