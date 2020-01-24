Орешкин допустил увеличение инвестиций после смены правительства в России
Международные компании положительно относятся к смене правительства России и готовы инвестировать и «приходить с новыми проектами». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил экс-министр экономического развития, новый помощник российского президента Максим Орешкин.
По его словам, Россия продолжает двигаться вперед с точки зрения делового климата и сейчас занимает 28-е место в рейтинге Doing Business, а иностранные инвесторы «видят те инициативы, которые были заложены в последние годы» (цитата по ТАСС).
«Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования — много историй сейчас заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше», — сказал Орешкин. В такой ситуации «компании готовы инвестировать, готовы приходить с новыми проектами».