Орешкин допустил увеличение инвестиций после смены правительства в России

Инвесторы «с позитивом смотрят» на изменения в правительстве, заявил Орешкин. Однако, многие меры были заложены еще до смены правительства, добавил он

Максим Орешкин (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Международные компании положительно относятся к смене правительства России и готовы инвестировать и «приходить с новыми проектами». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил экс-министр экономического развития, новый помощник российского президента Максим Орешкин.

По его словам, Россия продолжает двигаться вперед с точки зрения делового климата и сейчас занимает 28-е место в рейтинге Doing Business, а иностранные инвесторы «видят те инициативы, которые были заложены в последние годы» (цитата по ТАСС).

«Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования — много историй сейчас заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше», — сказал Орешкин. В такой ситуации «компании готовы инвестировать, готовы приходить с новыми проектами».