Орешкин допустил увеличение инвестиций после смены правительства в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 13:57
Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза Политика, 20:34 РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина президентом РПЛ Спорт, 20:33 Ростуризм посоветовал туроператорам предлагать вместо Китая другие страны Общество, 20:27 Граждане России не пострадали в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе Общество, 20:22 Сергей Мозякин первым в КХЛ забросил 400 шайб Спорт, 20:17 Власти доплатят работающим на массовых мероприятиях росгвардейцам Общество, 20:13 «Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай Общество, 20:03 Арустамян заявил о скором возвращении братьев Березуцких в ЦСКА Спорт, 19:51 Эрдоган заявил об отсутствии у Хафтара намерения идти на компромисс Политика, 19:45 Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы Спорт, 19:26 Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии в споре из-за нефти Экономика, 19:25 Орешкин допустил увеличение инвестиций после смены правительства в России Бизнес, 19:19 Суд в Москве арестовал главу «Объединенной транспортной корпорации» Общество, 19:18 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04
Бизнес ,  
0 

Орешкин допустил увеличение инвестиций после смены правительства в России

Инвесторы «с позитивом смотрят» на изменения в правительстве, заявил Орешкин. Однако, многие меры были заложены еще до смены правительства, добавил он
Максим Орешкин (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Международные компании положительно относятся к смене правительства России и готовы инвестировать и «приходить с новыми проектами». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил экс-министр экономического развития, новый помощник российского президента Максим Орешкин.

По его словам, Россия продолжает двигаться вперед с точки зрения делового климата и сейчас занимает 28-е место в рейтинге Doing Business, а иностранные инвесторы «видят те инициативы, которые были заложены в последние годы» (цитата по ТАСС).

Орешкин поспорил с Браудером о будущем России
Экономика

«Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования — много историй сейчас заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше», — сказал Орешкин. В такой ситуации «компании готовы инвестировать, готовы приходить с новыми проектами».

Moody's оценило смену правительства и идею изменения Конституции России
Экономика

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабинета министров 15 января, после того как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Вместо Медведева правительство возглавил бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. Новый кабинет министров был представлен 21 января.

На позицию, которую ранее занимал Орешкин, перешел Максим Решетников (до этого он был губернатором Пермского края). Указ о назначении Орешкина помощником президента по экономике Путин подписал 24 января.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Максим Орешкин, иностранные инвестиции
Материалы по теме
Путин назначил Орешкина своим помощником
Политика
Орешкин полетит на форум в Давосе после отставки правительства
Политика
Moody's оценило смену правительства и идею изменения Конституции России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter