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Новак предупредил о «нависающей» над Европой «газовой дубинке» США
По мнению министра, США вынуждают страны ЕС строить терминалы для американского СПГ, грозя в случае отказа ввести пошлины на европейские автомобили

Россия уверена в своей позиции на газовом рынке Евросоюза в случае отсутствия политики протекционизма и «газовой дубинки» из США. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает корреспондент РБК.

Он сообщил, что обычно в использовании «газовой дубинки» обвиняли Россию, однако теперь она в большей степени «нависает» из-за океана. В частности, по мнению министра, США «шантажируют» Европу, требуя от ЕС строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ) и угрожая в противном случае ввести пошлины на европейские автомобили.

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При этом Новак отметил, что Россия готова соперничать с другими странами, в том числе США, в вопросе поставок газа в Европу. «У нас есть конкурентные преимущества, огромная ресурсная база, развитая инфраструктура по доставке газа потребителям, которая уже построена. Третий момент — это себестоимость добычи, которая одна из самых низких на сегодняшний день в мире», — сказал министр.

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Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании заявил одной из своих целей американское «энергетическое доминирование» на внешних рынках. Для этого Трамп, среди прочего, призывает ЕС покупать американский СПГ и выступает за введение санкций в отношении «Северного потока-2» (соответствующий законопроект находится на рассмотрении в американском парламенте). На фоне торговых переговоров ЕС и США Трамп также неоднократно допускал введение пошлин на автомобили из Европы. Брюссель в свою очередь пообещал ответить тарифами на американские товары на общую сумму в €35 млрд.

Авторы: Алина Фадеева, Артём Губенко
Теги: Александр Новак, газ, Евросоюз
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