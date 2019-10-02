Новак предупредил о «нависающей» над Европой «газовой дубинке» США

По мнению министра, США вынуждают страны ЕС строить терминалы для американского СПГ, грозя в случае отказа ввести пошлины на европейские автомобили

Россия уверена в своей позиции на газовом рынке Евросоюза в случае отсутствия политики протекционизма и «газовой дубинки» из США. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает корреспондент РБК.

Он сообщил, что обычно в использовании «газовой дубинки» обвиняли Россию, однако теперь она в большей степени «нависает» из-за океана. В частности, по мнению министра, США «шантажируют» Европу, требуя от ЕС строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ) и угрожая в противном случае ввести пошлины на европейские автомобили.

При этом Новак отметил, что Россия готова соперничать с другими странами, в том числе США, в вопросе поставок газа в Европу. «У нас есть конкурентные преимущества, огромная ресурсная база, развитая инфраструктура по доставке газа потребителям, которая уже построена. Третий момент — это себестоимость добычи, которая одна из самых низких на сегодняшний день в мире», — сказал министр.